CANLI
80'
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
19:00
Galatasaray
Amed Sportif
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
19:00
Göztepe
Başakşehir
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
CANLI
77'
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
3
Bugün
19:00
Pendikspor
İstanbulspor
CANLI
8'
B. Dortmund
0
Elversberg
0
CANLI
8'
Mainz 05
0
Bayern Munih
0
CANLI
8'
Paderborn
0
E. Frankfurt
0
CANLI
8'
RB Leipzig
0
Augsburg
1
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
18:00
Arsenal
Hull City
Bugün
18:00
Fulham
Newcastle
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Berkan Kutlu'dan Milli Takım sözleri!

Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Berkan Kutlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'a davet edilmemesiyle ilgili de konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 16:52
Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu'dan Milli Takım sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin ikinci golünü kaydeden Berkan Kutlu, mücadelenin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ"

Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Berkan Kutlu, "Bugün zor maçtı. Erken, 13.30'da hazırlanması zor maçlar oluyor. Bugün iyi hazırlandık. Çok iyi başladık. Kocaelispor'da çok mutluyum. Bana güveniyorlar, ben de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyorum.

Şu an 5 gol, 2 asistteyim. İnşallah performansım böyle devam eder ve çok güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

"ONLARA SAYGISIZLIK OLUR"

A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmemesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli futbolcu, yeni teknik heyete başarı dileklerini iletti.

Berkan Kutlu, konuyla ilgili, "Milli Takım'da yeni bir hoca değişikliği oldu. Onlara başarılar diliyorum. Benim için şu an konuşmak doğru olmaz, onlara saygısızlık olur. İnşallah iki maçta da iyi sonuçlar alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" şeklinde konuştu.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.