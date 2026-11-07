Berkan Kutlu'dan Milli Takım sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin ikinci golünü kaydeden Berkan Kutlu, mücadelenin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ"
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Berkan Kutlu, "Bugün zor maçtı. Erken, 13.30'da hazırlanması zor maçlar oluyor. Bugün iyi hazırlandık. Çok iyi başladık. Kocaelispor'da çok mutluyum. Bana güveniyorlar, ben de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyorum.
Şu an 5 gol, 2 asistteyim. İnşallah performansım böyle devam eder ve çok güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.
"ONLARA SAYGISIZLIK OLUR"
A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmemesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli futbolcu, yeni teknik heyete başarı dileklerini iletti.
Berkan Kutlu, konuyla ilgili, "Milli Takım'da yeni bir hoca değişikliği oldu. Onlara başarılar diliyorum. Benim için şu an konuşmak doğru olmaz, onlara saygısızlık olur. İnşallah iki maçta da iyi sonuçlar alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Berkan Kutlu, "Bugün zor maçtı. Erken, 13.30'da hazırlanması zor maçlar oluyor. Bugün iyi hazırlandık. Çok iyi başladık. Kocaelispor'da çok mutluyum. Bana güveniyorlar, ben de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyorum.
Şu an 5 gol, 2 asistteyim. İnşallah performansım böyle devam eder ve çok güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.
"ONLARA SAYGISIZLIK OLUR"
A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmemesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli futbolcu, yeni teknik heyete başarı dileklerini iletti.
Berkan Kutlu, konuyla ilgili, "Milli Takım'da yeni bir hoca değişikliği oldu. Onlara başarılar diliyorum. Benim için şu an konuşmak doğru olmaz, onlara saygısızlık olur. İnşallah iki maçta da iyi sonuçlar alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" şeklinde konuştu.
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