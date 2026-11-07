Esenler Erokspor'dan Muğla'da 5 gollü zafer!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 5-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turka Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 43. dakikada Guelor Kanga, 60. dakikada Luccas Claro, 86. dakikada Burak Çoban ve 90+4. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Konuk ekipte Luis Mango, 59. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
EROKSPOR SON 6 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Turka Esenler Erokspor, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi, son 6 maçında 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Muğlaspor ise bu sezonki 4. yenilgisini aldı.
Bu sonuçla Turka Esenler Erokspor puanını 18'e yükselterek Muğlaspor ile aynı puana ulaştı
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Muğlaspor, Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak. Turka Esenler Erokspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 70 Bilal Ceylan), Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Diarra (Dk. 70 Alihan Kazmaz), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Camaj), Avramovski (Dk. 78 Buluthan Bulut), Poyraz Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Ferhat Yazgan (Dk. 81 Mikail Okyar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Tugay Kacar), Kanga, Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Dk. 81 Erkan Kaş), Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Burak Çoban), Hayrullah Bilazer
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 60 Claro, Dk. 86 Burak Çoban, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Mago (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 65 Avramovski, Dk. 67 Çelhaka, Dk. 71 Camaj (Muğlaspor)
Konuk ekipte Luis Mango, 59. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
EROKSPOR SON 6 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Turka Esenler Erokspor, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi, son 6 maçında 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Muğlaspor ise bu sezonki 4. yenilgisini aldı.
Bu sonuçla Turka Esenler Erokspor puanını 18'e yükselterek Muğlaspor ile aynı puana ulaştı
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Muğlaspor, Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak. Turka Esenler Erokspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 70 Bilal Ceylan), Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Diarra (Dk. 70 Alihan Kazmaz), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Camaj), Avramovski (Dk. 78 Buluthan Bulut), Poyraz Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Ferhat Yazgan (Dk. 81 Mikail Okyar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Tugay Kacar), Kanga, Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Dk. 81 Erkan Kaş), Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Burak Çoban), Hayrullah Bilazer
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 60 Claro, Dk. 86 Burak Çoban, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Mago (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 65 Avramovski, Dk. 67 Çelhaka, Dk. 71 Camaj (Muğlaspor)