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Rafael Leao, RAMS Park'ta siftah yaptı!

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, RAMS Park'taki ilk golünü Amedspor maçında attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 19:14 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao, RAMS Park'ta siftah yaptı!
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Galatasaray forması giyen Rafael Leao, RAMS Park'ta golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli futbolcu, Amedspor ile oynanan maçın 7. dakikasında ağları havalandırdı ve RAMS Park'ta ilk gol sevincini yaşadı.

Leao, geçen hafta oynanan Konyaspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atmıştı.



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