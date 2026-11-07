Rafael Leao, RAMS Park'ta siftah yaptı!

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, RAMS Park'ta golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli futbolcu, Amedspor ile oynanan maçın 7. dakikasında ağları havalandırdı ve RAMS Park'ta ilk gol sevincini yaşadı.
Leao, geçen hafta oynanan Konyaspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atmıştı.
Leao, geçen hafta oynanan Konyaspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atmıştı.
🟡🔴Galatasaraylı futbolcuların Rafael Leao'nun golü sonrası sevinci👀 https://t.co/aRZED9OQzW
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
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