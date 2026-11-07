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Leipzig, Augsburg'u farklı geçti

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leipzig, Augsburg'u farklı geçti
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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, sahasında Augsburg'u ağırladı. Leipzig, maçı 5-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Augsburg, ilk dakikada Anton Kade ile 1-0 öne geçti. Leipzig, 33. dakikada Ezechiel Banzuzi, 35. dakikada Christopher Nkunku ve 45. dakikada David Raum'un golleriyle ilk devreyi 3-1 önde kapattı.

Leipzig, 60. dakikada Romulo ve 66. dakikada Christoph Baumgartner'in golleriyle Augsburg karşısında 5-1'i buldu. Augsburg'ta Uchenna Ogundu'nun 90. dakikadaki golü skoru 5-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Leipzig, ligde 18 puana yükseldi. Augsburg, 9 puanda kaldı.

Leipzig, ligin bir sonraki haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek. Augsburg, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.



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