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Okan Buruk'tan Osimhen ve zemin açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 18:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Osimhen ve zemin açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor maçı öncesi açıklamalarda konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte sarı-kırmızılı teknik adamın Amedspor maçı öncesi sözleri:


"3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu özlemle anıyoruz.

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Bir kere iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oynadıkları oyun çok fazla pozisyon üreten, gol atan, kolay gol yemeyen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor.

Uzun bir periyottu, çok fazla maç oynadık, kazandıkça moralimiz arttı, yorgunluğu daha az hissettik. Maç maç değişiklik yaptık. Bu son maç, milli araya gireceğiz.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Osimhen yokken elimizde 3 seçenek vardı; Barış, Rafa ve Deniz. Barış ve Rafa sahada olacak, ikisini de oralarda kullanacağız.

Rakibin hücum gücü, Ballet'nin olmaması, Diagne, Saba ve Orban ile birlikte önde 3 hücumcu olacak. Diagne daha santrfor, Orban'ın hareketliliği önemli. Savunma dizilişimizi seçerken çabuk oyunculara ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, Jakobs'u seçtik."

ZEMİN AÇIKLAMASI

"Zemine değinelim. Biz kendi üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık, yeniledik. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi ama daha kötüye gitti. Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı.

Zemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bazen oyun içerisinde hem rakibi hem kendi oyuncunuzun hatasını bu tip zeminlerde beklemeniz gerekiyor.

Kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız ve taraftarımız istekli ama iyi bir takıma karşı oynayacağız."

Galatasaray'ın Amedspor karşısında ilk 11'i:



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