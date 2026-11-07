Galatasaray'da Gabriel Sara'ya plaket

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Amedspor maçı öncesi plaket aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da 100 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
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