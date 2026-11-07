Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Galatasaray
4
Amed Sportif
3
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
1
Başakşehir
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
0
İstanbulspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Elversberg
1
Bugün
BİTTİ
Mainz 05
1
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
CANLI
33'
VfB Stuttgart
1
Werder Bremen
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
BİTTİ
Arsenal
1
Hull City
0
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
Newcastle
1
CANLI
31'
N. Forest
2
M.City
0
CANLI
33'
Osasuna
0
Athletic Bilbao
0
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Can Uzun'lu Frankfurt, 90+3'te puanı kurtardı!

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, 10 kişi kaldığı Paderborn deplasmanında Jonathan Burkardt'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Milli futbolcumuz Can Uzun, karşılaşmada 64 dakika görev yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun'lu Frankfurt, 90+3'te puanı kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Paderborn ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Home Deluxe Arena'da oynanan ve dört gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Frankfurt'un gollerini 23 ve 90+3. dakikalarda Jonathan Burkardt kaydetti. Paderborn ise 45. dakikada Raphael Obermair ve 73. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer ile fileleri havalandırdı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Karşılaşmanın başında Burkardt ile tehlike yaratan Frankfurt'ta, Alman golcünün 4. dakikada ceza sahasından yaptığı vuruş savunmadan döndü. Paderborn'da ise 13. dakikada Stefano Marino'nun şutunda kaleci Noah Atubolu gole izin vermedi.

Konuk ekip, 23. dakikada üstünlüğü yakaladı. Fares Chaibi'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Burkardt, topu sağ alt köşeye göndererek skoru 1-0 yaptı.

Paderborn, devre bitmeden karşılık verdi. Ruben Müller'in pasını değerlendiren Obermair, 45. dakikada ağları havalandırdı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

PENALTI VE KIRMIZI KARTIN ARDINDAN UZATMADA GELEN GOL

Frankfurt, ikinci yarıda öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Chaibi'nin 55. dakikada ceza sahasında rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top sağ direğin yanından dışarı çıktı. İki dakika sonra Can Uzun'un şutu da sol direği az farkla sıyırarak auta gitti.

Ev sahibi ekip, 72. dakikada Lilian Brassier'in faulü sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Pieringer, 73. dakikada Atubolu'yu mağlup ederek Paderborn'u 2-1 öne taşıdı.

Frankfurt'un işi, 75. dakikada Elias Baum'un ikinci sarı karttan oyun dışında kalmasıyla daha da zorlaştı. Ancak 10 kişi kalan konuk ekip, son sözü söyledi. Burkardt, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi ve takımına bir puan kazandırdı.

CAN UZUN 64 DAKİKA GÖREV YAPTI

Milli futbolcumuz Can Uzun, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 64 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, skor 1-1'ken 57. dakikada önünde kalan topa yaptığı vuruşla gole yaklaştı ancak top az farkla dışarı çıktı. Mücadeleyi gol veya asist katkısı olmadan tamamlayan Can, 64. dakikada yerini Younes Ebnoutalib'e bıraktı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu beraberlikle Eintracht Frankfurt 12 puana yükselerek maç sonundaki tabloda 8. sırada yer aldı. Paderborn ise puanını 10'a çıkararak 11. basamakta bulundu.

Milli aranın ardından Frankfurt, 21 Kasım'da Hoffenheim'ı ağırlayacak. Paderborn ise aynı gün Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.