Can Uzun'lu Frankfurt, 90+3'te puanı kurtardı!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Paderborn ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Home Deluxe Arena'da oynanan ve dört gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Frankfurt'un gollerini 23 ve 90+3. dakikalarda Jonathan Burkardt kaydetti. Paderborn ise 45. dakikada Raphael Obermair ve 73. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer ile fileleri havalandırdı.



İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER





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Karşılaşmanın başında Burkardt ile tehlike yaratan Frankfurt'ta, Alman golcünün 4. dakikada ceza sahasından yaptığı vuruş savunmadan döndü. Paderborn'da ise 13. dakikada Stefano Marino'nun şutunda kaleci Noah Atubolu gole izin vermedi.Konuk ekip, 23. dakikada üstünlüğü yakaladı. Fares Chaibi'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Burkardt, topu sağ alt köşeye göndererek skoru 1-0 yaptı.Paderborn, devre bitmeden karşılık verdi. Ruben Müller'in pasını değerlendiren Obermair, 45. dakikada ağları havalandırdı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.Frankfurt, ikinci yarıda öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Chaibi'nin 55. dakikada ceza sahasında rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top sağ direğin yanından dışarı çıktı. İki dakika sonra Can Uzun'un şutu da sol direği az farkla sıyırarak auta gitti.Ev sahibi ekip, 72. dakikada Lilian Brassier'in faulü sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Pieringer, 73. dakikada Atubolu'yu mağlup ederek Paderborn'u 2-1 öne taşıdı.Frankfurt'un işi, 75. dakikada Elias Baum'un ikinci sarı karttan oyun dışında kalmasıyla daha da zorlaştı. Ancak 10 kişi kalan konuk ekip, son sözü söyledi. Burkardt, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi ve takımına bir puan kazandırdı.Milli futbolcumuz Can Uzun, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 64 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, skor 1-1'ken 57. dakikada önünde kalan topa yaptığı vuruşla gole yaklaştı ancak top az farkla dışarı çıktı. Mücadeleyi gol veya asist katkısı olmadan tamamlayan Can, 64. dakikada yerini Younes Ebnoutalib'e bıraktı.Bu beraberlikle Eintracht Frankfurt 12 puana yükselerek maç sonundaki tabloda 8. sırada yer aldı. Paderborn ise puanını 10'a çıkararak 11. basamakta bulundu.Milli aranın ardından Frankfurt, 21 Kasım'da Hoffenheim'ı ağırlayacak. Paderborn ise aynı gün Bayer Leverkusen'e konuk olacak.