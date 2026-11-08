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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Ekipte yer alacak mı?

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertlilerde, Belözoğlu'nun imzasını ve Dirk Kuyt'ın geleceğini Murat Özbostan değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 10:24
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Ekipte yer alacak mı?
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Sabah Spor yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Murat Özbostan'ın değerlendirmeleri;

"KUYT EKİPTE OLMAYACAK"

"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor."

"KENDİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ KURMAK İSTEYEBİLİR"

"Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."



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