Fenerbahçe'de Romelu Lukaku iddiası!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Elvir Balic ve Güntekin Onay, maçın ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Balic ve Güntekin Onay, Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Elvir Balic, "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım." diye konuştu.
Güntekin Onay ise Belçikalı futbolcunun kilo vermesi gerektiğini dile getirdi. Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maçta süre bulan 33 yaşındaki Lukaku, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Elvir Balic, "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım." diye konuştu.
Güntekin Onay ise Belçikalı futbolcunun kilo vermesi gerektiğini dile getirdi. Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maçta süre bulan 33 yaşındaki Lukaku, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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