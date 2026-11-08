Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'de yardımcı antrenör Suat Maden, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye iyi hazırlandıklarını ve rakibin iç sahada henüz galibiyet alamamasının Çaykur Rizespor üzerinde baskı oluşturacağını düşündüklerini belirten Maden, oyun planlarını büyük ölçüde sahaya yansıttıklarını söyledi.
"İSTEDİĞİMİZ PLANI TUTTURDUK"
Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Suat Maden, "Çaykur Rizespor takımının iç sahada hiç kazanamamış, puan dahi alamamış olmasının onlarda bir baskı oluşturacağını tahmin ediyorduk. Nitekim oyunun birçok bölümünde istediğimiz planı tutturduk. Rakibe verdiğimiz 1-2 pozisyon oldu. Onun haricinde Rize takımının ciddi bir pozisyonunu da hatırlamıyorum." dedi.
PENALTI VE MAÇIN BİTİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmanın son bölümünde penaltı bekledikleri bir pozisyon olduğunu dile getiren Maden, maçın bitişiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.
Erzurumspor FK yardımcı antrenörü, "Oyunun kırılma anları oluyor. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Bununla ilgili direkt konuşmak istemiyoruz ama dönüp oyunculardan teyidini aldığımızda daha somut verilerle konuşabiliyoruz. Onun haricinde, tam yüklendiğimiz dakikalarda, son dakika pozisyonunda maçın erken bitmesiyle ilgili de değinmek istediğimiz bir nokta var. Bunlar futbolun içinde olan hatalar." ifadelerini kullandı.
"VAZGEÇMEYEN BİR ERZURUMSPOR"
Mağlubiyete rağmen takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Maden, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kaybettiğinde de vazgeçmeyen bir Erzurumspor takımı oluşturma hedefindeydik. Bugün o reaksiyonu gösterdik. İnşallah iç saha maçında da bunun telafisini yapacağız."
"İSTEDİĞİMİZ PLANI TUTTURDUK"
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Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Suat Maden, "Çaykur Rizespor takımının iç sahada hiç kazanamamış, puan dahi alamamış olmasının onlarda bir baskı oluşturacağını tahmin ediyorduk. Nitekim oyunun birçok bölümünde istediğimiz planı tutturduk. Rakibe verdiğimiz 1-2 pozisyon oldu. Onun haricinde Rize takımının ciddi bir pozisyonunu da hatırlamıyorum." dedi.
PENALTI VE MAÇIN BİTİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmanın son bölümünde penaltı bekledikleri bir pozisyon olduğunu dile getiren Maden, maçın bitişiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.
Erzurumspor FK yardımcı antrenörü, "Oyunun kırılma anları oluyor. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Bununla ilgili direkt konuşmak istemiyoruz ama dönüp oyunculardan teyidini aldığımızda daha somut verilerle konuşabiliyoruz. Onun haricinde, tam yüklendiğimiz dakikalarda, son dakika pozisyonunda maçın erken bitmesiyle ilgili de değinmek istediğimiz bir nokta var. Bunlar futbolun içinde olan hatalar." ifadelerini kullandı.
"VAZGEÇMEYEN BİR ERZURUMSPOR"
Mağlubiyete rağmen takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Maden, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kaybettiğinde de vazgeçmeyen bir Erzurumspor takımı oluşturma hedefindeydik. Bugün o reaksiyonu gösterdik. İnşallah iç saha maçında da bunun telafisini yapacağız."