'İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a gönderme' iddiası

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada İrfan Can Kahveci, gollerinin yanı sıra sevinciyle de gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol ettiği bir hareket yaptı.
SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI
İrfan Can'ın sevinci, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan görüntüsünü hatırlattı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILMAMIŞTI
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin hareketi, sosyal medyada tecrübeli teknik adama ince bir gönderme olarak yorumlandı.
SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI
İrfan Can'ın sevinci, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan görüntüsünü hatırlattı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILMAMIŞTI
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin hareketi, sosyal medyada tecrübeli teknik adama ince bir gönderme olarak yorumlandı.
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