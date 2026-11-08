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"İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a gönderme" iddiası

Fenerbahçe'nin Çorum FK karşılaşmasında iki gol atan futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci dikkat çekti. Milli futbolcunun hareketi, kendisini aday kadroya çağırmayan Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 18:01
Haber: Sporx.com
'İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a gönderme' iddiası
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada İrfan Can Kahveci, gollerinin yanı sıra sevinciyle de gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol ettiği bir hareket yaptı.

SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

İrfan Can'ın sevinci, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan görüntüsünü hatırlattı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILMAMIŞTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin hareketi, sosyal medyada tecrübeli teknik adama ince bir gönderme olarak yorumlandı.





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