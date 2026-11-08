Eczacıbaşı'ndan Göztepe'ye set yok!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Ishikawa, Aslı Kalaç)
Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Hande Naz Sunar, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Astashina, Burçin Eflin Toraman, Vaganova, Sude Benli)
Setler: 25-20, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (28, 26, 26)
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Ishikawa, Aslı Kalaç)
Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Hande Naz Sunar, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Astashina, Burçin Eflin Toraman, Vaganova, Sude Benli)
Setler: 25-20, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (28, 26, 26)
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