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Eczacıbaşı'ndan Göztepe'ye set yok!

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Göztepe Yuppo'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: eczacibasisporkulubu.org.tr
Eczacıbaşı'ndan Göztepe'ye set yok!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Ishikawa, Aslı Kalaç)
Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Hande Naz Sunar, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Astashina, Burçin Eflin Toraman, Vaganova, Sude Benli)
Setler: 25-20, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (28, 26, 26)



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