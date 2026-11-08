Ederson'dan Çorum'da 9 kurtarış!

Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Ederson Moraes, Çorum FK ile deplasmanda oynanan maça da damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı file bekçisi, Çorum FK deplasmanında 9 kurtarışa imza attı.
Ederson, kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin Çorum'daki 5-0'lık farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
Ederson, kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin Çorum'daki 5-0'lık farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
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