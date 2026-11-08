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Bayern Münih'e Manuel Neuer'den kötü haber

Bayern Münih, Manuel Neuer'in sağ ayağındaki bir tendonda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 16:05
Haber: Sporx.com
Bayern Münih'e Manuel Neuer'den kötü haber
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Bayern Münih'te Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle kalede zorunlu değişikliğe gidilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisinin sağ ayağındaki bir tendonda kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Neuer'in en erken ocak ayında yeniden forma giyebileceği ifade edildi. Deneyimli kaleci, bu süreçte Bayern Münih'in yılın kalan bölümündeki karşılaşmalarında görev alamayacak.





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