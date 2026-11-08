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Houston Rockets, Phoenix Suns'a mağlup oldu! Alperen Şengün'den 15 sayı

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla oynadığı karşılaşmada Phoenix Suns'a 102-99 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 10:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Houston Rockets, Phoenix Suns'a mağlup oldu! Alperen Şengün'den 15 sayı
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NBA'de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'a 102-99 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 15 SAYI!

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Phoenix Suns karşısında yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Houston Rockets'ta Kevin Durant 21, Amen Thompson ise 17 sayı kaydetti.

PHOENIX SUNS'TA DEVIN BOOKER ÖNE ÇIKTI

Houston Rockets karşısında sezonun üçüncü galibiyetini elde eden Phoenix Suns'ta Devin Booker 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Jalen Green ise 16 sayılık katkı sağladı.

STEPHEN CURRY'DEN 41 SAYILIK PERFORMANS

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Golden State Warriors, sahasında konuk ettiği Orlando Magic'i uzatmada 126-119 mağlup etti.

Chase Center'da oynanan mücadelede Golden State'in yıldızı Stephen Curry, 41 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Warriors'ta Yaxel Lendeborg ise 23 sayı ve 8 ribauntluk performans ortaya koydu.

WARRIORS'TAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET!

Orlando Magic'i mağlup eden Golden State Warriors, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Konuk ekip Orlando Magic'te Franz Wagner 30 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr. 19'ar sayı kaydetti.

Magic, bu sonuçla üst üste dördüncü, sezonun ise yedinci mağlubiyetini yaşadı.

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