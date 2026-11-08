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Galatasaray'da Osimhen'in dönüşü için hedef Beşiktaş derbisi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen golcü futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 11:45
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen'in dönüşü için hedef Beşiktaş derbisi!
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Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen, başarılı bir operasyon geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun dizindeki serbest fragman ameliyatla temizlendi. Operasyon sırasında yapılan kontrollerde ekstra bir bulguya rastlanmadı.

OSIMHEN'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

Galatasaray sağlık ekibinin değerlendirmesine göre Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulabileceği belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması beklenen Nijeryalı yıldızın Beşiktaş derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

BU SEZON İKİNCİ KEZ SAKATLANDI!

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla yedinci kez sakatlık problemi yaşadı.

Bu sezon ikinci kez sakatlanan 27 yaşındaki santrforun daha önceki sakatlıkları nedeniyle çeşitli sürelerde sahalardan uzak kaldığı aktarıldı.

UZMAN İSİMDEN OSIMHEN AÇIKLAMASI!

Ortopedi, Travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erbil, Osimhen'in sakatlığı ve sahalara dönüş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir durumda bir oyuncu, en iyi senaryoda 3 hafta sonra sahalara dönebilir. İkinci ihtimalde de kronik ödem varsa 6 aya kadar uzayabilir. Osimhen'de büyük bir fragman olmadığı ve sahada oynamaya devam etmesi iyi haber."



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