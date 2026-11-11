Beşiktaş'tan sponsorluk açıklaması! Geri sayım başladı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, basketbol şubesine ilişkin sponsorluk anlaşmalarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.
Arseven yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, İçinde bulunduğumuz sürecin, yaşadığınız hayal kırıklığının ve gösterdiğiniz tepkilerin farkındayız. Beklentilerinizi karşılamak için sorumluluğumuzu biliyor, gerekli adımları hızla atıyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımımızın, koçumuzun ve tüm basketbol organizasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız. Bu desteği, sorunları çözmek ve takımımızı güçlendirmek için atacağımız somut adımlarla ortaya koyacağız. Basketbolumuzun geleceğine katkı sağlayacak sponsorluk anlaşmalarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Sponsorluğun uzamasının tek sebebi Beşiktaş'ımızın haklarını korumak için daha iyi şartlarla sponsorlukları sonuçlandırmaktır.
Pazar günü Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa karşılaşmasında, tribünlerimizi tüm taraftarlarımızla doldurabilmek adına bilet fiyatlarını ciddi bir seviyeye indirme kararı aldık.
Sizlerden ricamız, bu karşılaşmayı hep birlikte yeniden ayağa kalkışımızın başlangıcına dönüştürmemizdir. Parkede mücadele eden takımımızla tribündeki inancımızı birleştirelim; Beşiktaş'ın gücünü bir kez daha hep birlikte gösterelim.
Bizlere düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarının da her zaman olduğu gibi takımına güç vereceğine yürekten inanıyoruz.
Pazar günü BGM de buluşalım. Takımımızı yeniden birlikte uçuralım " ifadelerine yer verdi.
Arseven yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, İçinde bulunduğumuz sürecin, yaşadığınız hayal kırıklığının ve gösterdiğiniz tepkilerin farkındayız. Beklentilerinizi karşılamak için sorumluluğumuzu biliyor, gerekli adımları hızla atıyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımımızın, koçumuzun ve tüm basketbol organizasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız. Bu desteği, sorunları çözmek ve takımımızı güçlendirmek için atacağımız somut adımlarla ortaya koyacağız. Basketbolumuzun geleceğine katkı sağlayacak sponsorluk anlaşmalarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Sponsorluğun uzamasının tek sebebi Beşiktaş'ımızın haklarını korumak için daha iyi şartlarla sponsorlukları sonuçlandırmaktır.
Pazar günü Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa karşılaşmasında, tribünlerimizi tüm taraftarlarımızla doldurabilmek adına bilet fiyatlarını ciddi bir seviyeye indirme kararı aldık.
Sizlerden ricamız, bu karşılaşmayı hep birlikte yeniden ayağa kalkışımızın başlangıcına dönüştürmemizdir. Parkede mücadele eden takımımızla tribündeki inancımızı birleştirelim; Beşiktaş'ın gücünü bir kez daha hep birlikte gösterelim.
Bizlere düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarının da her zaman olduğu gibi takımına güç vereceğine yürekten inanıyoruz.
Pazar günü BGM de buluşalım. Takımımızı yeniden birlikte uçuralım " ifadelerine yer verdi.
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