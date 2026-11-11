Sergen Yalçın: "Geçmişi unutun, yeniden başlıyoruz!"

A Ligi'nde kalmak için öncelikle Belçika'yı yenmeleri gerektiğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu forma her şeyin üzerindedir. Önümüzdeki hedeflere odaklanalım. Biz büyük yıldızlara sahibiz. İzmir'de istediğimiz sonucu alıp önümüze bakalım" dedi.

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calendar 11 Kasım 2026 11:02 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 11:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın: 'Geçmişi unutun, yeniden başlıyoruz!'
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen ve önceki gün yapılan antrenmanla ilk kez sahaya inen Sergen Yalçın, oyuncularını Belçika ve Fransa sınavları için hazırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gruptaki ilk 4 maçında sıfır çeken Ay-Yıldızlılar, yarın Belçika karşısında İzmir'den zaferle çıkıp en azından playoff oynayarak A Ligi'nde kalmak istiyor. Zorlu mücadeleye takımını motive etmeye çalışan 54 yaşındaki çalıştırıcı, Riva'da takımla yüz yüze tanışma gerçekleştirdikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

"KAZANIP İDDİAMIZI SÜRDÜRELİM"



Geride kalan maçları kafalarından silmelerini isteyen tecrübeli hocanın, "Hepimiz için yeni bir başlangıç. Burası Milli Takım ve bu forma her şeyin üzerinde. Gelişmeye ve iyi oyuna odaklanacağız. İlk sınavımız bizim ve milletimiz için çok önemli. İzmir'de güzel bir sonuç alıp iddiamızı sürdürelim. Geçmişi geride bırakıp önümüzdeki hedeflere bakalım. Hem benim hem hocalarımızın kapısı her zaman sizin için açık olacak" dediği aktarıldı.

ÖNCELİK TAKIM İÇİ İLETİŞİM

Sergen Yalçın, yardımcılarıyla birlikte milli takım kampında sürekli olarak oyuncularla vakit geçiriyor ve mini toplantılar gerçekleştiriyor. Deneyimli çalıştırıcının takım içi iletişimi artırmayı ve sağlıklı bir grup oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

TIKLA, MİLLİ TAKIM İLK 11'İNİ SEN KUR



KÖTÜ GİDİŞAT BİTECEK

A Milli Takım'ın başına ilk sınavına yarın İzmir'de Belçika karşısında çıkacak olan Sergen Yalçın, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak hem kötü gidişi bitirmeyi hem de kendisine duyulan güvenin karşılığını vermeyi hedefliyor. 

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