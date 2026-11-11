Galatasaray'da Osimhen iddiası ve Singo sözleri!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bolayır, özellikle; Victor Osimhen, Wilfried Singo ve stadyum zeminiyle ilgili sözleriyle dikkat çekti.
İşte Turcan Bolayır'ın sözleri:
"OSIMHEN SAHA YÜZÜNDEN SAKATLANMIŞ, İNANMIYORUM"
"Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez.
Galatasaray'da öyle futbolcular geldi gitti ki, Prekazi için 1-2 kelime söyleyeceğim. Onun ayarında frikik atan, şut atan oyuncu yok. Galatasaray'ı çok kurtarmıştır. Benim baba tarafım da Rumelilidir. Hepsi sağlam, aslan gibi insanlardır. Toprağı bol olsun.
STADYUM ZEMİNİ
Sahamız bozulmuş. Ben aynı zamanda Coğrafya hocasıyımdır. Bunun geçirimli sahresi zayıf olduğu biliniyor. Yok güneş almadı, yok bilmem ne olmadı. Yapay zeka bir sürü şeyler var. Bu sahayı niye önleyemiyoruz.
Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim inanmıyorum. Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde."
WILFRIED SINGO
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Singo denilen bir adam var. Tango mu yapıyor Singo mu yapıyor, ne yapıyor ya! Yok adam ya!"
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam futbolcu isimlerini, özür dileyerek..."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Anası babası isim vermemiş mi! Karşıyım buna ben! Her gün isim vermiyorum ben. Özür diledim bu mevzuda. Gazetecilere niye söylemiyorsun Başkan Bey! Gazeteciler var, beyefendiler 50 dakikayı dolduruyor futbolcu sakatlığıyla, isim vererek. Onlara söz var, bana yok, koskoca Turcan Bolayır'a, binlerce talebe yetiştirmiş adama. Bana mı öğreteceksiniz isim verip vermemeyi. Anası babası doğunca isim veriyor buna. Yok mu edeceksiniz bnları. Singo diye söylüyor gazeteci. Niye men edemiyorsunuz. Bana kızıyorlardır, kızmasınlar. Bana gelince isim verme, adamın ismi Singo değil mi!"
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam anlaşılıyor zaten."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Neyi anlaşılıyorlar. Senin sakatlığını söylemesem kim anlayacak burada, af edersin. Allah Allah. Singo'ya çiftetelli demedik. 4 ay oldu, kaç ay oldu ya. Yok adam. 5 dakika maç bitiyor, 3 dakika kala sahaya futbolcu sürülmez. Efendim neymiş, bir sefer daha oldu, anlaşmasında maç başına prim varmış. Aldığı para en azından, fazla bilmiyorum miktarını, yalan yanlış söylemeyeyim, binlerce dolara mütekabil. Bizim doktorumuz bir kere gelse, Yener'imiz, onu da okuldan tanırım, gelse de sakatlıkların nedenini iyice bir açıklasa. Ben inanmıyorum sahayla ilgili olduğunu. Fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğum zaman maalesef isim veriyorum, isim verdiğim için özür dileyeyim mi dilemeyeyim mi diye düşünüyorum."
İşte Turcan Bolayır'ın sözleri:
"OSIMHEN SAHA YÜZÜNDEN SAKATLANMIŞ, İNANMIYORUM"
"Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez.
Galatasaray'da öyle futbolcular geldi gitti ki, Prekazi için 1-2 kelime söyleyeceğim. Onun ayarında frikik atan, şut atan oyuncu yok. Galatasaray'ı çok kurtarmıştır. Benim baba tarafım da Rumelilidir. Hepsi sağlam, aslan gibi insanlardır. Toprağı bol olsun.
STADYUM ZEMİNİ
Sahamız bozulmuş. Ben aynı zamanda Coğrafya hocasıyımdır. Bunun geçirimli sahresi zayıf olduğu biliniyor. Yok güneş almadı, yok bilmem ne olmadı. Yapay zeka bir sürü şeyler var. Bu sahayı niye önleyemiyoruz.
Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim inanmıyorum. Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde."
WILFRIED SINGO
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Singo denilen bir adam var. Tango mu yapıyor Singo mu yapıyor, ne yapıyor ya! Yok adam ya!"
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam futbolcu isimlerini, özür dileyerek..."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Anası babası isim vermemiş mi! Karşıyım buna ben! Her gün isim vermiyorum ben. Özür diledim bu mevzuda. Gazetecilere niye söylemiyorsun Başkan Bey! Gazeteciler var, beyefendiler 50 dakikayı dolduruyor futbolcu sakatlığıyla, isim vererek. Onlara söz var, bana yok, koskoca Turcan Bolayır'a, binlerce talebe yetiştirmiş adama. Bana mı öğreteceksiniz isim verip vermemeyi. Anası babası doğunca isim veriyor buna. Yok mu edeceksiniz bnları. Singo diye söylüyor gazeteci. Niye men edemiyorsunuz. Bana kızıyorlardır, kızmasınlar. Bana gelince isim verme, adamın ismi Singo değil mi!"
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam anlaşılıyor zaten."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Neyi anlaşılıyorlar. Senin sakatlığını söylemesem kim anlayacak burada, af edersin. Allah Allah. Singo'ya çiftetelli demedik. 4 ay oldu, kaç ay oldu ya. Yok adam. 5 dakika maç bitiyor, 3 dakika kala sahaya futbolcu sürülmez. Efendim neymiş, bir sefer daha oldu, anlaşmasında maç başına prim varmış. Aldığı para en azından, fazla bilmiyorum miktarını, yalan yanlış söylemeyeyim, binlerce dolara mütekabil. Bizim doktorumuz bir kere gelse, Yener'imiz, onu da okuldan tanırım, gelse de sakatlıkların nedenini iyice bir açıklasa. Ben inanmıyorum sahayla ilgili olduğunu. Fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğum zaman maalesef isim veriyorum, isim verdiğim için özür dileyeyim mi dilemeyeyim mi diye düşünüyorum."