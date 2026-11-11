Galatasaray, Bilal El Khannouss'u yine takipte!

Galatasaray, Stuttgart forması giyen ve yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bilal El Khannouss'un durumunu takip ediyor.

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calendar 11 Kasım 2026 09:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Bilal El Khannouss'u yine takipte!
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Galatasaray, Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss'tan vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Stuttgart, 22 yaşındaki futbolcu ile ayrılığı değerlendiriyor. Alman ekibi, ocak ayında istediği teklifin gelmesi durumunda El Khannouss'un ayrılığına engel olmayacak.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO



Stuttgart, Faslı futbolcusu için 40 milyon euro bonservis bekliyor.

GALATASARAY YİNE TAKİPTE

Sky'da yer alan haberde, Galatasaray'ın da genç oyuncunun durumunu takip ettiği ancak henüz somut bir adımın olmadığı belirtildi.

YAZIN DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bilal El Khannouss, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bilal El Khannouss, temsilcileri ve Stuttgart ile görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili karar alınması gerekiyordu. Sonunda Aleksey Batrakov'u kadromuza kattık ve gelişiminden memnunuz. Muazzam bir potansiyeli var ve kariyerinde onu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz." demişti.

GALATASARAY YANITI

Faslı futbolcu ise Galatasaray maçının ardından, "Sizi Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" yanıtını vererek büyük yankı uyandırmıştı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart maçının ardından yaz aylarında Alman ekibinden ilgilendikleri Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic ile ilgili konuşmuştu. Okan Buruk, "Stuttgart'ın birçok iyi oyuncusu ve iyi bir teknik direktörü var. Stuttgart'a karşı galip gelmek bizim için güzeldi. Transfer döneminde Ermedin Demirovic ve El Khannouss'u takip ettik. Onların çok iyi oyuncuları var ama bizimkiler de harika." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Bilal El Khannouss, 2 kez ağları havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı Bilal El Khannouss'un, Stuttgart ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 

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