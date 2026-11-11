Dursun Özbek'e TFF tepkisi!

Galatasaray'ın eski başkan adayı ve Divan Kurulu'nun eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hamamcıoğlu, özellikle TFF ile görüşme nedeniyle başkan Dursun Özbek'e büyük tepki gösterdi.
Eşref Hamamcıoğlu'nın sözleri şu şekilde:
"Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Sayın başkan, "Biz Galatasaray olarak ve Dursun Özbek olarak TFF ile ilişkimizi askıya aldık." dedi. Bu da bizi memnun etti. Sonra ne oldu?
Gidildi, forma hediye edildi. Bu bir siyasettir ama sayın Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, buna karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa, ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, o da sayın başkanın tercihidir ama genel kurulda hesabını verir, açıklamasını yapar. Ama bunlar Galatasaray'ın yüz yılı aşmış itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
Eşref Hamamcıoğlu'nın sözleri şu şekilde:
"Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Sayın başkan, "Biz Galatasaray olarak ve Dursun Özbek olarak TFF ile ilişkimizi askıya aldık." dedi. Bu da bizi memnun etti. Sonra ne oldu?
Gidildi, forma hediye edildi. Bu bir siyasettir ama sayın Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, buna karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa, ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, o da sayın başkanın tercihidir ama genel kurulda hesabını verir, açıklamasını yapar. Ama bunlar Galatasaray'ın yüz yılı aşmış itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
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