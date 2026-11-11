Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Oğuz Aydın'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı
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Oğuz Aydın
Oğuz Aydın
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de lige verilen milli arada önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertli idareciler milli arayı fırsat bildi ve transfer çalışmalarına başladı.

Kanarya'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili temaslar hızlanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİMDEN OĞUZ AYDIN HAMLESİ!

Avrupa'dan talipleri artan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlıklarına başladı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun menajeriyle milli arada görüşme yapılması bekleniyor.

YOĞUN İLGİ VAR

Takvim'in haberine göre; yönetimin, yapılacak zirvede oyuncunun maaşına zam teklif edeceği öğrenildi.

Bunun yanı sıra Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.



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