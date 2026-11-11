Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertli idareciler milli arayı fırsat bildi ve transfer çalışmalarına başladı.
Kanarya'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili temaslar hızlanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YÖNETİMDEN OĞUZ AYDIN HAMLESİ!
Avrupa'dan talipleri artan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlıklarına başladı.
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun menajeriyle milli arada görüşme yapılması bekleniyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Takvim'in haberine göre; yönetimin, yapılacak zirvede oyuncunun maaşına zam teklif edeceği öğrenildi.
Bunun yanı sıra Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
SÜPER LİG PERFORMANSI
Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.
Kanarya'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili temaslar hızlanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YÖNETİMDEN OĞUZ AYDIN HAMLESİ!
Avrupa'dan talipleri artan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlıklarına başladı.
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun menajeriyle milli arada görüşme yapılması bekleniyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Takvim'in haberine göre; yönetimin, yapılacak zirvede oyuncunun maaşına zam teklif edeceği öğrenildi.
Bunun yanı sıra Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
SÜPER LİG PERFORMANSI
Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.
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