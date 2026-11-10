TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcular, COP31'e katıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Dilay Özdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılarak spor ve sürdürülebilirlik ilişkisine dikkati çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in ilk gününde düzenlenen "Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim" panelinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Can Dinçer ile milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Dilay Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un da izlediği panelde, yenilenebilir enerji yatırımlarının spora katkısı, sürdürülebilirlik ve sporun toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.
Gümüşhane'de güneş enerjisi santrali kurulacak
Arçelik CEO'su Can Dinçer, TVF ile hayata geçirilen işbirliğinin geleneksel sponsorluk anlayışının ötesinde, uzun vadeli ve yenilikçi bir model sunduğunu belirtti.
İşbirliği kapsamında Gümüşhane'de yaklaşık 6 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracaklarını aktaran Dinçer, "Santral, federasyonun elektrik ihtiyacını karşılayacak; ihtiyaç fazlası üretim ise federasyon için gelir kaynağı oluşturacak. Böylesine yenilikçi bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyor, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu, bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır"
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da projenin Türk voleybolunun geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayarak, milli takımların ve kulüplerin Avrupa'da ve dünyada zirvede bulunduğunu ancak hedeflerinin sportif başarılarla sınırlı olmadığını ifade etti.
Federasyon tesislerinin ciddi enerji tüketimi olduğunu belirten Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:
"Bugün biz varız, yarın olmayabiliriz. Ancak bu proje devam edecek. Tesislerimizin ışıkları yanacak, orada Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri yetişecek. Bundan daha güzel bir proje olamaz. Bu nedenle Arçelik ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirmiyorum. Bu, çok daha fazlası, bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır."
"Başarı bir günde gelmiyor"
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, sporculara verilen desteğin sürdürülebilir olmasının önemine değinerek, başarıya ulaşmanın uzun bir süreç, sabır ve emek gerektirdiğini belirtti.
Bu yıl Avrupa şampiyonluğu ve Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğu yaşadıklarını hatırlatan Derya, "Başarı bir günde gelmiyor. Uzun bir yolculuk gerektiriyor ve bu yolculukta sabırlı olmak çok önemli. Biz de bu inançla çalışmaya ve ülkemize yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milli voleybolcu Dilay Özdemir ise kadın voleybolunun yükselen başarı grafiğiyle birlikte spora olan ilginin arttığını, özellikle kız çocuklarının milli sporculardan ilham almasının kendilerine sorumluluk yüklediğini kaydetti.
Dilay, voleybolun geleceğinin güvence altına alınması için altyapı imkanlarının önemine işaret ederek, "Bir salon, bir top ve küçük kız çocuklarına inanan bir antrenör... Bence sürdürülebilirlik için en önemli şey bu. Hayata geçirilen bu projenin de çok sayıda çocuğa yeni kapılar açacağına ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un da izlediği panelde, yenilenebilir enerji yatırımlarının spora katkısı, sürdürülebilirlik ve sporun toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.
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Gümüşhane'de güneş enerjisi santrali kurulacak
Arçelik CEO'su Can Dinçer, TVF ile hayata geçirilen işbirliğinin geleneksel sponsorluk anlayışının ötesinde, uzun vadeli ve yenilikçi bir model sunduğunu belirtti.
İşbirliği kapsamında Gümüşhane'de yaklaşık 6 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracaklarını aktaran Dinçer, "Santral, federasyonun elektrik ihtiyacını karşılayacak; ihtiyaç fazlası üretim ise federasyon için gelir kaynağı oluşturacak. Böylesine yenilikçi bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyor, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu, bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır"
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da projenin Türk voleybolunun geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayarak, milli takımların ve kulüplerin Avrupa'da ve dünyada zirvede bulunduğunu ancak hedeflerinin sportif başarılarla sınırlı olmadığını ifade etti.
Federasyon tesislerinin ciddi enerji tüketimi olduğunu belirten Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:
"Bugün biz varız, yarın olmayabiliriz. Ancak bu proje devam edecek. Tesislerimizin ışıkları yanacak, orada Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri yetişecek. Bundan daha güzel bir proje olamaz. Bu nedenle Arçelik ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirmiyorum. Bu, çok daha fazlası, bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır."
"Başarı bir günde gelmiyor"
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, sporculara verilen desteğin sürdürülebilir olmasının önemine değinerek, başarıya ulaşmanın uzun bir süreç, sabır ve emek gerektirdiğini belirtti.
Bu yıl Avrupa şampiyonluğu ve Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğu yaşadıklarını hatırlatan Derya, "Başarı bir günde gelmiyor. Uzun bir yolculuk gerektiriyor ve bu yolculukta sabırlı olmak çok önemli. Biz de bu inançla çalışmaya ve ülkemize yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milli voleybolcu Dilay Özdemir ise kadın voleybolunun yükselen başarı grafiğiyle birlikte spora olan ilginin arttığını, özellikle kız çocuklarının milli sporculardan ilham almasının kendilerine sorumluluk yüklediğini kaydetti.
Dilay, voleybolun geleceğinin güvence altına alınması için altyapı imkanlarının önemine işaret ederek, "Bir salon, bir top ve küçük kız çocuklarına inanan bir antrenör... Bence sürdürülebilirlik için en önemli şey bu. Hayata geçirilen bu projenin de çok sayıda çocuğa yeni kapılar açacağına ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.