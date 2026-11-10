Beşiktaş'ta Ümit Akdağ şoku! Cezası açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu. UEFA Disiplin Kurulu, genç savunmacıya 2 maç men cezası verdi.

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calendar 10 Kasım 2026 16:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 16:11
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ şoku! Cezası açıklandı
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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının 77. dakikasında rakibi Larsen'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gören Ümit Akdağ'ın cezası açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki futbolcuya disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesinde yer alan "oldukça sert müdahale" gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA DA YOK

Kırmızı kartın ardından Beşiktaş'ın Celtic deplasmanında oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Ümit Akdağ, UEFA'nın kararıyla bir maç daha takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlıların sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı genç stoper, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev yapamayacak.



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