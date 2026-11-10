Kupa Voley'de kırmızı kartlar ikinci sete damga vurdu

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Spor Toto, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İkinci setin ortalarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyondan sonra tarafların benchleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya giren teknik heyetlerin çabasıyla sona erdi. Tartışma sonrası maçın hakemi Spor Toto oyuncusu Orçun Ergün ile Akedaş Onikişubat Belediyespor oyuncusu Candido'ya kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonucunda her iki taraf da birer puan aldı.
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