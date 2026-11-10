Ziraat Bankkart, Dörtlü Final'de!

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla başkent ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Vedat Kırçova
Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Burakhan Tosun)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Abdulsamet Sineren, Shchytkov, Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Hetman, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Gutierrez, Ulaş Onur Topbaşlı, Yiğit Yıldız)
Setler: 25-23, 25-13, 25-15
Süre: 71 dakika
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Vedat Kırçova
Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Burakhan Tosun)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Abdulsamet Sineren, Shchytkov, Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Hetman, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Gutierrez, Ulaş Onur Topbaşlı, Yiğit Yıldız)
Setler: 25-23, 25-13, 25-15
Süre: 71 dakika
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