Ziraat Bankkart, Dörtlü Final'de!

Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi.

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calendar 10 Kasım 2026 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart, Dörtlü Final'de!
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla başkent ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Burakhan Tosun)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Abdulsamet Sineren, Shchytkov, Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Hetman, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Gutierrez, Ulaş Onur Topbaşlı, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-23, 25-13, 25-15

Süre: 71 dakika



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