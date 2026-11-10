Bahçeşehir Koleji, liderliğini korumak için sahada!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
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