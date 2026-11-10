Fatih Terim'den Aleksey Batrakov'a büyük övgü

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılılardan Aleksey Batrakov ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 10:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fatih Terim'den Aleksey Batrakov'a büyük övgü
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılılardan Aleksey Batrakov ile ilgili Rus basınından Vestikavkaza'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adam, "Aleksey Batrakov çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda harika bir formu var ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak." dedi.

Terim, "Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok çabuk uyum sağladı." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 13 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.  



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