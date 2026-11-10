Alanyaspor'da ayrılık ve Uğur Uçar kararı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor.
AYRILIK KARARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Akdeniz temsilcisi, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Joao Pereira ile ayrılık kararı aldı.
UĞUR UÇAR İLE ANLAŞMA
Alanyaspor, bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışlarına da başladı ve sezona Çorum FK ile başlayan Uğur Uçar ile görüştü. Alanyaspor, Uğur Uçar ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Alanyaspor'dan kısa süre içerisinde Pereira ve Uğur Uçar için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
ALANYASPOR'UN DURUMU
Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
AYRILIK KARARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Akdeniz temsilcisi, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Joao Pereira ile ayrılık kararı aldı.
UĞUR UÇAR İLE ANLAŞMA
Alanyaspor, bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışlarına da başladı ve sezona Çorum FK ile başlayan Uğur Uçar ile görüştü. Alanyaspor, Uğur Uçar ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Alanyaspor'dan kısa süre içerisinde Pereira ve Uğur Uçar için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
ALANYASPOR'UN DURUMU
Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
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