Alanyaspor'da ayrılık ve Uğur Uçar kararı!

Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile ayrılık kararı aldı. Akdeniz ekibi, Uğur Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 15:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alanyaspor'da ayrılık ve Uğur Uçar kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor.

AYRILIK KARARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akdeniz temsilcisi, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Joao Pereira ile ayrılık kararı aldı.

UĞUR UÇAR İLE ANLAŞMA

Alanyaspor, bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışlarına da başladı ve sezona Çorum FK ile başlayan Uğur Uçar ile görüştü. Alanyaspor, Uğur Uçar ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Alanyaspor'dan kısa süre içerisinde Pereira ve Uğur Uçar için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.