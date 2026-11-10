Beşiktaş'ın Brahim Diaz için transfer planı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Hücum hattına kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TA BRAHIM DIAZ SÜRPRİZİ!
Devre arasında özellikle sağ kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz için transfer ihtimalini değerlendirmeye başladı.
Siyah-beyazlıların, İspanyol devindeki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Transferin önündeki en önemli engellerden biri futbolcunun yüksek maliyeti olarak görülürken, Real Madrid'in devre arasında ayrılığa nasıl yaklaşacağı da belirleyici olacak.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLİ İLK 11'İNİ KUR!
BU SEZON SADECE 249 DAKİKA OYNADI!
Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan Brahim Diaz, 2026-2027 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmaların yalnızca 2'sine ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, sahada toplam 249 dakika kaldı.
La Liga'da 6 karşılaşmada 149 dakika görev yapan Diaz, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 100 dakika oynadı.
Bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan 27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 3 asistle takımına katkı sağladı.
Özellikle son haftalarda maçlara yedek kulübesinde başlayan ve kısa süreler alan Diaz'ın düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma ihtimali, Beşiktaş açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA OLABİLİR
Beşiktaş'ın Brahim Diaz için somut bir girişimde bulunması halinde öncelikle Real Madrid'in şartlarını öğrenmesi gerekecek.
Siyah-beyazlılar açısından yüksek bonservis bedeli ödemeden, kiralık transfer veya bonservisini taksitle satın alma ihtimalini değerlendirmek olası seçenekler arasında bulunuyor.
Ancak yıldız futbolcunun maaşı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi, transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek faktörler olarak öne çıkıyor.
Öte yandan yaz aylarında İspanyol basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brahim Diaz'ın kontratını 2030'a kadar uzatıldığını iddia etti ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Brahim Diaz'ın durumunu takip eden kulüpler arasında Juventus'un da bulunduğu iddia edildi.
İtalyan ekibinin daha önce de ilgilendiği Faslı futbolcuyu yeniden gündemine aldığı belirtilirken, Real Madrid ile olası sözleşme görüşmelerinin sonucu transfer yarışında belirleyici olacak.
SAĞ KANATTA FARK YARATABİLİR
Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, hücum orta sahasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Dar alandaki çabukluğu, bire birde adam eksiltme becerisi ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çeken Faslı yıldız, Manchester City ve Milan deneyimlerinin ardından Real Madrid'de de önemli başarılar yaşadı.
Beşiktaş'ın devre arasında hücum hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Brahim Diaz, şartların oluşması halinde değerlendirilebilecek dikkat çekici isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
MANCHESTER CITY'DEN REAL MADRID'E UZANAN KARİYER
Manchester City altyapısında yetişen Brahim Diaz, Ocak 2019'da 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra kiralık olarak Milan'ın yolunu tutan Faslı yıldız, İtalyan ekibinde çıktığı 124 karşılaşmada 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid kariyerinde ise 172 maçta 22 gol ve 33 asiste imza atan 27 yaşındaki futbolcu, Mart 2025'te 45 milyon euroyla kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Devre arasında özellikle sağ kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz için transfer ihtimalini değerlendirmeye başladı.
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Siyah-beyazlıların, İspanyol devindeki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Transferin önündeki en önemli engellerden biri futbolcunun yüksek maliyeti olarak görülürken, Real Madrid'in devre arasında ayrılığa nasıl yaklaşacağı da belirleyici olacak.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLİ İLK 11'İNİ KUR!
BU SEZON SADECE 249 DAKİKA OYNADI!
Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan Brahim Diaz, 2026-2027 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmaların yalnızca 2'sine ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, sahada toplam 249 dakika kaldı.
La Liga'da 6 karşılaşmada 149 dakika görev yapan Diaz, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 100 dakika oynadı.
Bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan 27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 3 asistle takımına katkı sağladı.
Özellikle son haftalarda maçlara yedek kulübesinde başlayan ve kısa süreler alan Diaz'ın düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma ihtimali, Beşiktaş açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA OLABİLİR
Beşiktaş'ın Brahim Diaz için somut bir girişimde bulunması halinde öncelikle Real Madrid'in şartlarını öğrenmesi gerekecek.
Siyah-beyazlılar açısından yüksek bonservis bedeli ödemeden, kiralık transfer veya bonservisini taksitle satın alma ihtimalini değerlendirmek olası seçenekler arasında bulunuyor.
Ancak yıldız futbolcunun maaşı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi, transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek faktörler olarak öne çıkıyor.
Öte yandan yaz aylarında İspanyol basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brahim Diaz'ın kontratını 2030'a kadar uzatıldığını iddia etti ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Brahim Diaz'ın durumunu takip eden kulüpler arasında Juventus'un da bulunduğu iddia edildi.
İtalyan ekibinin daha önce de ilgilendiği Faslı futbolcuyu yeniden gündemine aldığı belirtilirken, Real Madrid ile olası sözleşme görüşmelerinin sonucu transfer yarışında belirleyici olacak.
SAĞ KANATTA FARK YARATABİLİR
Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, hücum orta sahasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Dar alandaki çabukluğu, bire birde adam eksiltme becerisi ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çeken Faslı yıldız, Manchester City ve Milan deneyimlerinin ardından Real Madrid'de de önemli başarılar yaşadı.
Beşiktaş'ın devre arasında hücum hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Brahim Diaz, şartların oluşması halinde değerlendirilebilecek dikkat çekici isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
MANCHESTER CITY'DEN REAL MADRID'E UZANAN KARİYER
Manchester City altyapısında yetişen Brahim Diaz, Ocak 2019'da 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra kiralık olarak Milan'ın yolunu tutan Faslı yıldız, İtalyan ekibinde çıktığı 124 karşılaşmada 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid kariyerinde ise 172 maçta 22 gol ve 33 asiste imza atan 27 yaşındaki futbolcu, Mart 2025'te 45 milyon euroyla kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro seviyesinde bulunuyor.