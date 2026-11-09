Lyon'da Carlos Vicens dönemi başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, profesyonel takımın yeni teknik direktörünün Carlos Vicens olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör arayışında sportif projenin devamlılığının öncelikli hedef olarak belirlendiği vurgulandı. İspanyol teknik adamın oyun anlayışı, yüksek standartları ve oyuncu gelişimine verdiği önemin, kulübün belirlediği hedeflerle tamamen örtüştüğü ifade edildi.
GUARDIOLA'NIN EKİBİNDE DÖRT SEZON
Mallorca doğumlu Carlos Vicens, İspanyol futbolunda kazandığı deneyimin ardından 2017 yılında Manchester City'ye katıldı.
İlk olarak kulübün akademisinde görev alan ve 18 yaş altı takımını da çalıştıran Vicens, 2021'de Pep Guardiola'nın teknik ekibine dahil oldu. İspanyol çalıştırıcı, Manchester City A takımında dört sezon görev yaptı.
BRAGA'DA DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR
Manchester City'de geçirdiği sekiz yılın ardından 2025 yazında Braga'nın başına geçen Vicens, en üst düzeydeki ilk teknik direktörlük deneyimini Portekiz ekibinde yaşadı.
İlk sezonunda Braga'yı ligde dördüncülüğe taşıyan İspanyol teknik adam, 2026 Lig Kupası'nda final oynadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bu sonuçla bir Portekiz kulübü, 12 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale ulaşmış oldu.
GUARDIOLA'NIN EKİBİNDE DÖRT SEZON
Mallorca doğumlu Carlos Vicens, İspanyol futbolunda kazandığı deneyimin ardından 2017 yılında Manchester City'ye katıldı.
İlk olarak kulübün akademisinde görev alan ve 18 yaş altı takımını da çalıştıran Vicens, 2021'de Pep Guardiola'nın teknik ekibine dahil oldu. İspanyol çalıştırıcı, Manchester City A takımında dört sezon görev yaptı.
BRAGA'DA DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR
Manchester City'de geçirdiği sekiz yılın ardından 2025 yazında Braga'nın başına geçen Vicens, en üst düzeydeki ilk teknik direktörlük deneyimini Portekiz ekibinde yaşadı.
İlk sezonunda Braga'yı ligde dördüncülüğe taşıyan İspanyol teknik adam, 2026 Lig Kupası'nda final oynadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bu sonuçla bir Portekiz kulübü, 12 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale ulaşmış oldu.
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