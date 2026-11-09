Gift Orban'ın opsiyonu devreye girdi!

Amedspor'un sezon başında TSG Hoffenheim'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gift Orban, hafta sonu Galatasaray karşısında attığı golle sözleşmesindeki önemli bir şartı yerine getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı santrfor, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükselterek 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu devreye soktu. Böylece Diyarbakır temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Alman kulübüne 3 milyon euro ödeyecek.
Amedspor Başkanı Nahit Eren, daha önce yaptığı açıklamada Orban'ın transferi için Hoffenheim'a 500 bin euro kiralama bedeli ödendiğini ve oyuncunun yıllık ücretinin 1 milyon euro olduğunu belirtmişti. Eren, anlaşmada 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğunu ve Nijeryalı futbolcunun 10 gole ulaşması halinde bu maddenin zorunlu hale geleceğini açıklamıştı. Galatasaray karşısında gelen golle birlikte söz konusu şart gerçekleşirken Amedspor'un Orban için ödeyeceği toplam bonservis ve kiralama bedeli 3,5 milyon euroya yükseldi.
15 GOLE KATKI
Süper Lig'de 839 dakika süre alan Orban, 10 gol ve 5 asistlik performansıyla Amedspor'un hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Başakşehir karşısında yaptığı hat-trick ile dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a karşı alınan 4-3'lük mağlubiyette de gol sevinci yaşadı. Orban, ligde ortalama 84 dakikada bir gol kaydetti.
OPSİYON GEÇERLİ OLDU!
Piyasa değeri 7 milyon euro olan 24 yaşındaki santrfor, Avrupa kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon, Hoffenheim ve Hellas Verona formalarını giydi. Ocak 2024'te Gent'ten Lyon'a 14 milyon euro karşılığında transfer olan Orban, bir yıl sonra 9 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Sezon başında 500 bin euro kiralama bedeliyle Amedspor'a katılan Nijeryalı golcü, gösterdiği performansla 3 milyon euroluk kalıcı transfer şartının gerçekleşmesini sağladı.
Amedspor Başkanı Nahit Eren, daha önce yaptığı açıklamada Orban'ın transferi için Hoffenheim'a 500 bin euro kiralama bedeli ödendiğini ve oyuncunun yıllık ücretinin 1 milyon euro olduğunu belirtmişti. Eren, anlaşmada 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğunu ve Nijeryalı futbolcunun 10 gole ulaşması halinde bu maddenin zorunlu hale geleceğini açıklamıştı. Galatasaray karşısında gelen golle birlikte söz konusu şart gerçekleşirken Amedspor'un Orban için ödeyeceği toplam bonservis ve kiralama bedeli 3,5 milyon euroya yükseldi.
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15 GOLE KATKI
Süper Lig'de 839 dakika süre alan Orban, 10 gol ve 5 asistlik performansıyla Amedspor'un hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Başakşehir karşısında yaptığı hat-trick ile dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a karşı alınan 4-3'lük mağlubiyette de gol sevinci yaşadı. Orban, ligde ortalama 84 dakikada bir gol kaydetti.
OPSİYON GEÇERLİ OLDU!
Piyasa değeri 7 milyon euro olan 24 yaşındaki santrfor, Avrupa kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon, Hoffenheim ve Hellas Verona formalarını giydi. Ocak 2024'te Gent'ten Lyon'a 14 milyon euro karşılığında transfer olan Orban, bir yıl sonra 9 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Sezon başında 500 bin euro kiralama bedeliyle Amedspor'a katılan Nijeryalı golcü, gösterdiği performansla 3 milyon euroluk kalıcı transfer şartının gerçekleşmesini sağladı.