Fenerbahçe'de Ederson gerçeği!

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Çorum FK maçında 9 kurtarışa imza atarak farkını bir kez daha ortaya koydu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Kasım 2026 09:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Ederson gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson fark yaratıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EN YÜKSEK KURTARIŞ YÜZDESİ

Tecrübeli kaleci, göz kamaştıran performansını Çorum FK karşısında da sürdürdü. Alınan farklı galibiyette kalesine duvar ören 33 yaşındaki Sambacı, karşılaşmada rakibin 9 şutuna izin vermeyerek bu sezonun kendisi açısından en yüksek kurtarış değerine ulaştı.



ZİRVEYİ BIRAKMADI

2026-27'de 17 maçta boy gösteren Ederson, Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 22 olmak üzere 66 kurtarışa imza attı. Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

"GÖZ ARDI ETMEYİN"

Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Fırat Aydınus, "Fenerbahçe'de farklı galibiyete rağmen dikkat çekici bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Ederson'un performansı ve yaptığı kurtarışlar. İstatistiklere göre 9 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, farklı skorun arkasında göz ardı edilmemesi gereken isimlerden biriydi." yorumunda bulundu.

EDERSON'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Çorum FK sonrası yaptığı açıklamada Ederson'un kurtarışlarıyla kendilerini maçta tuttuğunu dile getirdi.

Çorum FK maçında 9 kurtarış yapan Brezilyalı eldiven Ederson, performansı için, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." dedi.

Ederson, "Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek." sözlerini sarf etti.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.