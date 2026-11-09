Fenerbahçe'de Ederson gerçeği!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson fark yaratıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EN YÜKSEK KURTARIŞ YÜZDESİ
Tecrübeli kaleci, göz kamaştıran performansını Çorum FK karşısında da sürdürdü. Alınan farklı galibiyette kalesine duvar ören 33 yaşındaki Sambacı, karşılaşmada rakibin 9 şutuna izin vermeyerek bu sezonun kendisi açısından en yüksek kurtarış değerine ulaştı.
ZİRVEYİ BIRAKMADI
2026-27'de 17 maçta boy gösteren Ederson, Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 22 olmak üzere 66 kurtarışa imza attı. Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.
"GÖZ ARDI ETMEYİN"
Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Fırat Aydınus, "Fenerbahçe'de farklı galibiyete rağmen dikkat çekici bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Ederson'un performansı ve yaptığı kurtarışlar. İstatistiklere göre 9 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, farklı skorun arkasında göz ardı edilmemesi gereken isimlerden biriydi." yorumunda bulundu.
EDERSON'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Çorum FK sonrası yaptığı açıklamada Ederson'un kurtarışlarıyla kendilerini maçta tuttuğunu dile getirdi.
Çorum FK maçında 9 kurtarış yapan Brezilyalı eldiven Ederson, performansı için, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." dedi.
Ederson, "Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek." sözlerini sarf etti.
Tecrübeli kaleci, göz kamaştıran performansını Çorum FK karşısında da sürdürdü. Alınan farklı galibiyette kalesine duvar ören 33 yaşındaki Sambacı, karşılaşmada rakibin 9 şutuna izin vermeyerek bu sezonun kendisi açısından en yüksek kurtarış değerine ulaştı.
ZİRVEYİ BIRAKMADI
2026-27'de 17 maçta boy gösteren Ederson, Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 22 olmak üzere 66 kurtarışa imza attı. Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.
"GÖZ ARDI ETMEYİN"
Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Fırat Aydınus, "Fenerbahçe'de farklı galibiyete rağmen dikkat çekici bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Ederson'un performansı ve yaptığı kurtarışlar. İstatistiklere göre 9 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, farklı skorun arkasında göz ardı edilmemesi gereken isimlerden biriydi." yorumunda bulundu.
EDERSON'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Çorum FK sonrası yaptığı açıklamada Ederson'un kurtarışlarıyla kendilerini maçta tuttuğunu dile getirdi.
Çorum FK maçında 9 kurtarış yapan Brezilyalı eldiven Ederson, performansı için, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." dedi.
Ederson, "Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek." sözlerini sarf etti.