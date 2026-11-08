Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi Mardin 1969 Spor, 49. dakikada Mallik Wilks'in golüyle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor bu gole yalnızca 2 dakika sonra, 51. dakikada Mickael Biron ile karşılık verdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Mardin 1969 Spor'un ligdeki yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Mardin ekibi, 25 puanla 4. sırada yer aldı. Batman Petrolspor ise puanını 24'e yükselterek 5. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA
Mardin 1969 Spor, ligin 15. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Batman Petrolspor ise 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Muğlaspor'u ağırlayacak.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 49 Wilks (Mardin 1969), Dk. 51 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım (Mardin 1969)
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi Mardin 1969 Spor, 49. dakikada Mallik Wilks'in golüyle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor bu gole yalnızca 2 dakika sonra, 51. dakikada Mickael Biron ile karşılık verdi.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Mardin 1969 Spor'un ligdeki yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Mardin ekibi, 25 puanla 4. sırada yer aldı. Batman Petrolspor ise puanını 24'e yükselterek 5. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA
Mardin 1969 Spor, ligin 15. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Batman Petrolspor ise 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Muğlaspor'u ağırlayacak.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 49 Wilks (Mardin 1969), Dk. 51 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım (Mardin 1969)