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Potanın Perileri'ne sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur elemelerinde oynayacağı Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Sakatlığı bulunan Nehir Ulufer ise kadrodan çıkarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri'ne sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur eleme maçlarının hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar ilk antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanı, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya ve TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takip etti.

Ay-yıldızlılar ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Milliler, 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail, 17 Kasım Salı günü ise TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Nehir Ulufer kadrodan çıkarıldı

Millilerde Nehir Ulufer sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Nehir Ulufer'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.

 



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