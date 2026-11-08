Leandro Trossard: 'Bana hediye alsınlar'

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı yıldız, "Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik." dedi.
Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili konuşan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili konuşan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.
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