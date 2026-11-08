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Cevad Prekazi hayatını kaybetti iddiası!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cevad Prekazi hayatını kaybetti iddiası!
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin hayatını kaybettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp basınından Sportal'ın haberine göre, Prekazi, pazar günü evinde hayatını kaybetti.

Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 70 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı.

Sportal'da yer alan haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Partizan ve Yugoslav futbolunun efsanelerinden biri hayata veda etti. Sportal'ın doğruladığı bilgiye göre, Dzevad Prekazi Pazar günü 70 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol kariyeri, doğduğu Kosovska Mitrovica'daki Remont takımında başladı ve 1974 yılında genç oyuncu olarak Humska'ya transfer oldu. İki yıl sonra Partizan'ın A takımında ilk kez forma giydi. Siyah-beyaz formayla yedi yıl geçiren Prekazi, 19 gol attı ve üç kez Yugoslavya şampiyonu oldu.

Hajduk Split ile Yugoslavya Kupası'nı kazanan Prekazi, altı sezon forma giydiği Galatasaray'da da derin bir iz bıraktı ve iki kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından, sevgili Partizan'a geri döndü ve burada, tıpkı kendisinin bir zamanlar yaptığı gibi, A takımda oynamayı hayal eden genç futbolculara deneyimlerini aktardı.
Huzur içinde yat, efsane."





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