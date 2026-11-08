Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.
Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.
Ligde bu hafta 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi maçları kazanırken, beraberlik yaşanmadı.
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 0-2
Eyüpspor-Kocaelispor: 0-2
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Göztepe-İstanbul Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 2-1
Arca Çorum FK-Fenerbahçe: 0-5
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 0-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0
PUAN DURUMU
12. HAFTANIN PROGRAMI
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
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Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.
Ligde bu hafta 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi maçları kazanırken, beraberlik yaşanmadı.
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 0-2
Eyüpspor-Kocaelispor: 0-2
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Göztepe-İstanbul Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 2-1
Arca Çorum FK-Fenerbahçe: 0-5
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 0-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|9
|1
|1
|27
|15
|12
|28
|2.TRABZONSPOR
|11
|8
|1
|2
|26
|8
|18
|25
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|7
|2
|2
|28
|15
|13
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|11
|7
|1
|3
|23
|12
|11
|22
|5.KASIMPAŞA
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|6
|20
|6.FENERBAHÇE
|11
|6
|1
|4
|29
|10
|19
|19
|7.KOCAELİSPOR
|11
|6
|1
|4
|13
|9
|4
|19
|8.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|11
|5
|2
|4
|19
|17
|2
|17
|9.ARCA ÇORUM FK
|11
|5
|1
|5
|21
|21
|0
|16
|10.GÖZTEPE
|11
|4
|3
|4
|22
|19
|3
|15
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|2
|5
|13
|16
|-3
|14
|12.ERZURUMSPOR FK
|11
|4
|2
|5
|10
|17
|-7
|14
|13.CORENDON ALANYASPOR
|11
|3
|3
|5
|9
|18
|-9
|12
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|3
|2
|6
|12
|21
|-9
|11
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
|16.GAZİANTEP FK
|11
|2
|2
|7
|9
|19
|-10
|8
|17.SAMSUNSPOR
|11
|2
|1
|8
|11
|26
|-15
|7
|18.EYÜPSPOR
|11
|1
|0
|10
|3
|30
|-27
|3
12. HAFTANIN PROGRAMI
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)