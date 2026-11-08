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Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta sona erdi ve 12 günlük milli araya girildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 23:18
Süper Lig'de puan durumu
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.

Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

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Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.

Ligde bu hafta 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi maçları kazanırken, beraberlik yaşanmadı.

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 0-2

Eyüpspor-Kocaelispor: 0-2

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Göztepe-İstanbul Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 2-1

Arca Çorum FK-Fenerbahçe: 0-5

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 0-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 9 1 1 27 15 12 28
2.TRABZONSPOR 11 8 1 2 26 8 18 25
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 7 2 2 28 15 13 23
4.BEŞİKTAŞ 11 7 1 3 23 12 11 22
5.KASIMPAŞA 11 5 5 1 17 11 6 20
6.FENERBAHÇE 11 6 1 4 29 10 19 19
7.KOCAELİSPOR 11 6 1 4 13 9 4 19
8.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 11 5 2 4 19 17 2 17
9.ARCA ÇORUM FK 11 5 1 5 21 21 0 16
10.GÖZTEPE 11 4 3 4 22 19 3 15
11.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 2 5 13 16 -3 14
12.ERZURUMSPOR FK 11 4 2 5 10 17 -7 14
13.CORENDON ALANYASPOR 11 3 3 5 9 18 -9 12
14.GENÇLERBİRLİĞİ 11 3 2 6 12 21 -9 11
15.TÜMOSAN KONYASPOR 11 2 2 7 6 14 -8 8
16.GAZİANTEP FK 11 2 2 7 9 19 -10 8
17.SAMSUNSPOR 11 2 1 8 11 26 -15 7
18.EYÜPSPOR 11 1 0 10 3 30 -27 3
 

12. HAFTANIN PROGRAMI

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)

22 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

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