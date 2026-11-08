10 kişi Bodrum FK, Bolu'da hata yapmadı

1.Lig'in 14. hafta maçında Bodrum FK, Boluspor'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK, 2-1'lik skorla kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Arlind Ajeti ile 31. dakikada Ruben Providence kaydetti.
Boluspor'un tek golü ise 88. dakikada Bartu Göçmen'den geldi.
ABOUBAKAR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bodrum FK'nin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, mücadelenin 58. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 21 yaparken, Boluspor, 4 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, Vanspor FK'yi konuk edecek. Boluspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı
Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Dk. 77 Arguello), Cuesta, Tolunay Artuç, Gonzelez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Muhammed Mert)
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Moreira (Dk. 90+2 İsmail Tarım), Ege Birsel (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Berkay Aslan (Dk. 85 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz), Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 67 Fernando), Aboubakar
Goller: Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK), Dk. 89 Bartu Göçmen (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Providence, Dk. 58 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 79 Canberk Özdemir (Boluspor)
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Arlind Ajeti ile 31. dakikada Ruben Providence kaydetti.
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Boluspor'un tek golü ise 88. dakikada Bartu Göçmen'den geldi.
ABOUBAKAR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bodrum FK'nin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, mücadelenin 58. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 21 yaparken, Boluspor, 4 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, Vanspor FK'yi konuk edecek. Boluspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı
Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Dk. 77 Arguello), Cuesta, Tolunay Artuç, Gonzelez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Muhammed Mert)
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Moreira (Dk. 90+2 İsmail Tarım), Ege Birsel (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Berkay Aslan (Dk. 85 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz), Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 67 Fernando), Aboubakar
Goller: Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK), Dk. 89 Bartu Göçmen (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Providence, Dk. 58 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 79 Canberk Özdemir (Boluspor)