Dün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Galatasaray
4
Amed Sportif
3
Dün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Dün
BİTTİ
Göztepe
1
Başakşehir
2
Dün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Dün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Dün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
Dün
BİTTİ
Pendikspor
0
İstanbulspor
2
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Elversberg
1
Dün
BİTTİ
Mainz 05
1
Bayern Munih
2
Dün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
Dün
BİTTİ
VfB Stuttgart
1
Werder Bremen
0
Dün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Dün
BİTTİ
Arsenal
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Newcastle
1
Dün
BİTTİ
N. Forest
3
M.City
1
Dün
BİTTİ
Osasuna
1
Athletic Bilbao
1
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Real Madrid
3
Dün
BİTTİ
Roma
3
Sassuolo
0
Dün
BİTTİ
PSG
1
Troyes
0

Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı

Real Madrid, Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Mestalla'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde ile 1-0 öne geçti. İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler, 36. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 3-0'ı buldu ve maçı da 3-0 kazandı. Mbappe'nin golünde asisti yapan isim Arda Güler oldu.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Valencia, 77. dakikada Jose Luis Gaya'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Real Madrid'de 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti ve 30 puana yükseldi. Valencia, 9 puanda kaldı.

Real Madrid, milli aranın ardından sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Valencia, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.