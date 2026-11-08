Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 3-0'ı buldu ve maçı da 3-0 kazandı. Mbappe'nin golünde asisti yapan isim Arda Güler oldu.
Valencia, 77. dakikada Jose Luis Gaya'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Real Madrid'de 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti ve 30 puana yükseldi. Valencia, 9 puanda kaldı.
Real Madrid, milli aranın ardından sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Valencia, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.
🚀FEDE VALVERDE https://t.co/VcQxsxQfDK
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
ARDA GÜLER ATTI! 🔥🇹🇷 https://t.co/eswZdKBlrQ
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
Arda Güler'in sert şutunda Real Madrid 3. gole yaklaştı! 👀 https://t.co/mR5IX6jfpP
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
Arda Güler, peş peşe şık çalımlardan sonra faulü aldı!👀 https://t.co/jITmOc8gfa
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
Arda Güler, karşı karşıya pozisyonda ikinci golüne yaklaştı! 👀 https://t.co/yNqNIA3Ql6
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
Kylian Mbappé'nin akrobatik vuruşunda Dimitrievski, gole izin vermedi! 🧤 https://t.co/KDiqyjaCYm
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
ARDA GÜLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR! 🤩✨ Kylian Mbappé, milli yıldızımızın pasıyla topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi! 🔥 https://t.co/H0w4gsQfRp
— Sporx (@sporx) November 7, 2026
Arda Güler'in gelişine şutu az farkla dışarıya çıktı! 😬 https://t.co/HZB8VMI080
— Sporx (@sporx) November 7, 2026