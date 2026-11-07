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Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor'u deplasmanda rahat geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor'u 78-59 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor'u deplasmanda rahat geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 79-59 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 43-36 önde tamamlayarak soyunma odasına 7 sayılık avantajla gitti.

FENERBAHÇE TARFIN FARKI AÇTI!

İlk yarıda elde ettiği skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Fenerbahçe Beko, Bursaspor karşısında farkı artırdı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 79-59'luk skorla galip ayrılarak rakibini 19 sayı farkla mağlup etti.



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