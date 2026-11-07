Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor'u deplasmanda rahat geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 79-59 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 43-36 önde tamamlayarak soyunma odasına 7 sayılık avantajla gitti.
FENERBAHÇE TARFIN FARKI AÇTI!
İlk yarıda elde ettiği skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Fenerbahçe Beko, Bursaspor karşısında farkı artırdı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 79-59'luk skorla galip ayrılarak rakibini 19 sayı farkla mağlup etti.
FENERBAHÇE TARFIN FARKI AÇTI!
İlk yarıda elde ettiği skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Fenerbahçe Beko, Bursaspor karşısında farkı artırdı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 79-59'luk skorla galip ayrılarak rakibini 19 sayı farkla mağlup etti.
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