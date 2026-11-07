İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Manchester City, City Ground'daki maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nottingham Forest, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.
Manchester City, Rayan Cherki'nin 52. dakikada attığı golle 2-1'i buldu.
Nottingham Forest, Liam Delap'ın 73. dakikada attığı golle Manchester City'yi 3-1 yendi.
Aston Villa ve Brighton'a kaybeden Manchester City, Nottingham Forest maçıyla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 21 puanda kaldı ve lider Arsenal ile puan farkı 6'ya çıktı. Nottingham Forest, ligde 9 puana yükseldi.
Manchester City, milli aranın ardından sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Bournemouth deplasmanına gidecek.
Manchester City, Rayan Cherki'nin 52. dakikada attığı golle 2-1'i buldu.
Nottingham Forest, Liam Delap'ın 73. dakikada attığı golle Manchester City'yi 3-1 yendi.
Aston Villa ve Brighton'a kaybeden Manchester City, Nottingham Forest maçıyla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 21 puanda kaldı ve lider Arsenal ile puan farkı 6'ya çıktı. Nottingham Forest, ligde 9 puana yükseldi.
Manchester City, milli aranın ardından sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Bournemouth deplasmanına gidecek.
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