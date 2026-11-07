Bayern Münih, Kane'in asistleriyle zirveyi bırakmadı!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Mewa Arena'da konuk olduğu Mainz'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Joshua Kimmich ve 57. dakikada Lennart Karl kaydetti. Her iki golün asistini de Harry Kane yaptı. Mainz'ın tek golü ise 90+3. dakikada Phillip Tietz'den geldi.
KIMMICH PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya baskılı başlayan Bayern Münih, 14. dakikada öne geçti. Kane'in pasında ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol eden Kimmich, sağ üst köşeye gönderdiği şık vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.
Konuk ekip, ilk yarıda farkı artıracak fırsatlar da yakaladı. Nathaniel Brown'un 17. dakikadaki şutunu kaleci Robin Zentner kurtardı. Mainz kalecisi, 37. dakikada Kane'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta da gole izin vermedi.
MAINZ'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI, NEUER DEVAM EDEMEDİ
Mainz, 40. dakikada Lee Jae-sung'un kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Bayern Münih'te ilk yarının son bölümünde sakatlık yaşayan Manuel Neuer, 45. dakikada yerini Jonas Urbig'e bıraktı. Konuk ekip, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
KARL FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern, 57. dakikada ikinci golü buldu. Kane'in ceza sahası içindeki pasını değerlendiren Lennart Karl, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Mainz'da Kaishu Sano'nun 58. dakikadaki şutu az farkla dışarı çıkarken, Bayern'de Kimmich'in 61. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Zentner başarılıydı. Kane ise 63. dakikada yakaladığı fırsatta topu üstten auta gönderdi.
Bayern Münih, 86. dakikada üçüncü gole çok yaklaştı ancak Dayot Upamecano'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Mainz, 90+3. dakikada Benedict Hollerbach'ın ortasına iyi yükselen Tietz'in kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde skor değişmedi ve Bayern sahadan üç puanla ayrıldı.
BAYERN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan ve yenilmezliğini sürdüren Bayern Münih, puanını 21'e yükseltti. Bavyera ekibi, aynı puandaki Borussia Dortmund'un önünde averajla liderliğini korudu.
Ligde üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Mainz ise 10 puanda kalarak maç sonundaki tabloda 10. sırada yer aldı.
Milli aranın ardından Bayern Münih, 20 Kasım'da Köln'ü konuk edecek. Mainz ise 22 Kasım'da Augsburg deplasmanına çıkacak.
KIMMICH PERDEYİ AÇTI
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Karşılaşmaya baskılı başlayan Bayern Münih, 14. dakikada öne geçti. Kane'in pasında ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol eden Kimmich, sağ üst köşeye gönderdiği şık vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.
Konuk ekip, ilk yarıda farkı artıracak fırsatlar da yakaladı. Nathaniel Brown'un 17. dakikadaki şutunu kaleci Robin Zentner kurtardı. Mainz kalecisi, 37. dakikada Kane'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta da gole izin vermedi.
MAINZ'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI, NEUER DEVAM EDEMEDİ
Mainz, 40. dakikada Lee Jae-sung'un kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Bayern Münih'te ilk yarının son bölümünde sakatlık yaşayan Manuel Neuer, 45. dakikada yerini Jonas Urbig'e bıraktı. Konuk ekip, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
KARL FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern, 57. dakikada ikinci golü buldu. Kane'in ceza sahası içindeki pasını değerlendiren Lennart Karl, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Mainz'da Kaishu Sano'nun 58. dakikadaki şutu az farkla dışarı çıkarken, Bayern'de Kimmich'in 61. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Zentner başarılıydı. Kane ise 63. dakikada yakaladığı fırsatta topu üstten auta gönderdi.
Bayern Münih, 86. dakikada üçüncü gole çok yaklaştı ancak Dayot Upamecano'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Mainz, 90+3. dakikada Benedict Hollerbach'ın ortasına iyi yükselen Tietz'in kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde skor değişmedi ve Bayern sahadan üç puanla ayrıldı.
BAYERN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan ve yenilmezliğini sürdüren Bayern Münih, puanını 21'e yükseltti. Bavyera ekibi, aynı puandaki Borussia Dortmund'un önünde averajla liderliğini korudu.
Ligde üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Mainz ise 10 puanda kalarak maç sonundaki tabloda 10. sırada yer aldı.
Milli aranın ardından Bayern Münih, 20 Kasım'da Köln'ü konuk edecek. Mainz ise 22 Kasım'da Augsburg deplasmanına çıkacak.