Galatasaray'dan 29 günde dev seri!

Galatasaray, iki milli takım arasında olağanüstü bir performans ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, iki milli arada 29 günde 8 maça çıktı. Galatasaray, bu maçlarda 7 galibiyet aldı. Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşadı.
İşte Galatasaray'ın o serisi:
Galatasaray 3-1 Kasımpaşa
Galatasaray 1-4 Barcelona
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Lille 2-4 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Konyaspor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Galatasaray 4-3 Amedspor
İşte Galatasaray'ın o serisi:
Galatasaray 3-1 Kasımpaşa
Galatasaray 1-4 Barcelona
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Lille 2-4 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Konyaspor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Galatasaray 4-3 Amedspor
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü