Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Galatasaray
4
Amed Sportif
3
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
1
Başakşehir
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
0
İstanbulspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Elversberg
1
Bugün
BİTTİ
Mainz 05
1
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
CANLI
32'
VfB Stuttgart
1
Werder Bremen
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
BİTTİ
Arsenal
1
Hull City
0
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
Newcastle
1
CANLI
30'
N. Forest
2
M.City
0
CANLI
32'
Osasuna
0
Athletic Bilbao
0
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Nenad Bjelica: "Çok ihtiyacımız vardı"

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nenad Bjelica: 'Çok ihtiyacımız vardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Böyle bir galibiyete çok ama çok ihtiyacımız vardı." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bjelica, karşılaşmanın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, takımını kutladı.

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında iyi oynadıklarını belirten Bjelica, "Böyle bir galibiyete çok ama çok ihtiyacımız vardı. Tabii 97 dakika sonrasında göstermiş olduğumuz performans ile galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii galibiyetten ötürü çok mutluyum, hem kulübümüz adına hem de taraftarlarımız adına...Bu galibiyeti isteyen herkes adına çok ama çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Bjelica, karşılaşmada iyi oynadıkları çok anlar olduğunu dile getirerek, "Çok iyi olmadığımız anlar da oldu. Çok net fırsatlar vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle üzerimizdeki baskıdan dolayı çok iyi oyun ortaya koymadık. Ama acı çekmesini bildik ve her anlamda hak ettiğimiz galibiyet aldığımızı söylemeliyim." şeklinde konuştu.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.