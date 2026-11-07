Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Galatasaray
4
Amed Sportif
3
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
1
Başakşehir
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
0
İstanbulspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Elversberg
1
Bugün
BİTTİ
Mainz 05
1
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
Bugün
BİTTİ
VfB Stuttgart
1
Werder Bremen
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
BİTTİ
Arsenal
1
Hull City
0
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
Newcastle
1
Bugün
BİTTİ
N. Forest
3
M.City
1
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Athletic Bilbao
1
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Besnik Hasi: "Hız ve güç onlarda daha fazlaydı"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Galatasaray'a 4-3 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Besnik Hasi: 'Hız ve güç onlarda daha fazlaydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Besnik Hasi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray karşısında savunmada istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Hasi, oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.

"HIZ VE GÜÇ GALATASARAY'DA DAHA FAZLAYDI!"

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Karşılaşmayı değerlendiren Besnik Hasi, iki takım arasındaki fiziksel farklılığa dikkat çekti.

"Planımız maçın içinde kalmaktı. İkinci yarıda da maçın içinde kaldık. Orta sahayı kapatıp onları kenara yönlendirmeyi istiyorduk. Attıkları golleri geçişten attıkları gollerdi. İkinci, üçüncü golleri biz verdik. Üç golü kendimiz verdik. Çok basitçe goller yedik."

"TAKIMIM KARAKTER ORTAYA KOYDU!"

İkinci yarıda Galatasaray'ın fiziksel olarak düşeceğini düşündüklerini belirten Hasi, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı yorulacaklarını ve zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Karakter koydu oyuncularım. Defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Maçın içerisinde kaldık evet, tehlikeler de yarattık. Hız ve güç ile açıklayabilirim bu maçı, onlarda bizden daha fazlaydı."

"TAKIM OLARAK BÜYÜMEYE İHTİYACIMIZ VAR!"

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti.

"Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var."

YIRA SOR VE BALLET AÇIKLAMASI!

Amed Sportif Faaliyetler'in hücum oyuncusu Yira Sor'un durumuna da değinen Hasi, futbolcunun henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi.

"Yira Sor, 2,5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık."

"ÇOK UCUZ GOLLER YEDİK!"

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna hareketlilik kazandırdıklarını belirten Besnik Hasi, yenilen gollerin mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

"İkinci yarıda değişiklikler olacağını, Galatasaray'ın düşeceğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz ikinci yarıda daha iyiydik. Değişiklikler ile hız kazandık. Maçın içinde kaldık."

"3 GOL ATIYORSUNUZ AMA 4 YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!"

İlk yarının sonunda yedikleri golün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi mahvetti. 3 gol atıyoruz, mutlu olursunuz ama 4 yerseniz kaybedersiniz. Çok ucuz goller yedik. Bir tanesi ortayla geldi, diğerleri üzerine dersler çıkarmamız gereken gollerdi."


BASIN TOPLANTISI

Besnik Hasi'nin basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"Galatasaray olsun veya herhangi başka bir takım olsun. Ligde ikinciyseniz, hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz, doğru ama 5 tane defans, 3 tane orta saha koyup sadece defans oynatmak bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Benim planım ikinci yarı içindi. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Yira Sor, 2.5 ay yoktu ve hazır değildi. Ballet yine yoktu. Orta sahayı kapatmak istedim. Tek forvet, iki forvet, forvetsiz bir şey ifade etmez, büyük takımlara karşı kendi oyunumuzu oynamalıydık. Çünkü onlar için bir şey fark etmeyecek. İkinci gol talihsiz oldu. Ben atak yapmayı seviyorum, oyuncularım da..."

"BİREYSEL HATALARIMIZ VARDI"

"Oyunun bazı aşamalarında gayet iyiydik. Bireysel hatalarımız çok vardı. Aslında bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bireysel hatalardan çok gol yedik. Ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar çok şey öğretir. Biz öğrenmek isteyen taraftayız. Test maçı olacak demiştim, güzel bir test oldu. Ligin tepesindeki en iyi takıma karşı oynadık. Bazı noktalarda iyiydik, bazı noktalarda ders çıkarmalıyız."

"HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ"

"Bugün aslında hakemi tebrik etmek lazım. İyi bir maç yönetti. İki takım da onun işini kolaylaştırdı. Arada kalacak bir pozisyon olmadı. Çok heyecanlı bir futbol izlettik herkese. Türkiye'de hakemden, kırmızı kartlardansa güzel futbol daha önemli.

Ballet'nin kırmızı kartı çok ağır, 3 maç çok ağır. Kocaelispor - Rizespor maçında benzer pozisyona sarı kart verdiler. Ballet öyle niyette olan bir oyuncu değil. Bugün özelinde ise hakem iyiydi."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.