Besnik Hasi: 'Hız ve güç onlarda daha fazlaydı'

Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Besnik Hasi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray karşısında savunmada istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Hasi, oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.
"HIZ VE GÜÇ GALATASARAY'DA DAHA FAZLAYDI!"
Karşılaşmayı değerlendiren Besnik Hasi, iki takım arasındaki fiziksel farklılığa dikkat çekti.
"Planımız maçın içinde kalmaktı. İkinci yarıda da maçın içinde kaldık. Orta sahayı kapatıp onları kenara yönlendirmeyi istiyorduk. Attıkları golleri geçişten attıkları gollerdi. İkinci, üçüncü golleri biz verdik. Üç golü kendimiz verdik. Çok basitçe goller yedik."
"TAKIMIM KARAKTER ORTAYA KOYDU!"
İkinci yarıda Galatasaray'ın fiziksel olarak düşeceğini düşündüklerini belirten Hasi, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarı yorulacaklarını ve zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Karakter koydu oyuncularım. Defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Maçın içerisinde kaldık evet, tehlikeler de yarattık. Hız ve güç ile açıklayabilirim bu maçı, onlarda bizden daha fazlaydı."
"TAKIM OLARAK BÜYÜMEYE İHTİYACIMIZ VAR!"
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti.
"Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var."
YIRA SOR VE BALLET AÇIKLAMASI!
Amed Sportif Faaliyetler'in hücum oyuncusu Yira Sor'un durumuna da değinen Hasi, futbolcunun henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi.
"Yira Sor, 2,5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık."
"ÇOK UCUZ GOLLER YEDİK!"
İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna hareketlilik kazandırdıklarını belirten Besnik Hasi, yenilen gollerin mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.
"İkinci yarıda değişiklikler olacağını, Galatasaray'ın düşeceğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz ikinci yarıda daha iyiydik. Değişiklikler ile hız kazandık. Maçın içinde kaldık."
"3 GOL ATIYORSUNUZ AMA 4 YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!"
İlk yarının sonunda yedikleri golün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi mahvetti. 3 gol atıyoruz, mutlu olursunuz ama 4 yerseniz kaybedersiniz. Çok ucuz goller yedik. Bir tanesi ortayla geldi, diğerleri üzerine dersler çıkarmamız gereken gollerdi."
BASIN TOPLANTISI
Besnik Hasi'nin basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray olsun veya herhangi başka bir takım olsun. Ligde ikinciyseniz, hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz, doğru ama 5 tane defans, 3 tane orta saha koyup sadece defans oynatmak bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Benim planım ikinci yarı içindi. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Yira Sor, 2.5 ay yoktu ve hazır değildi. Ballet yine yoktu. Orta sahayı kapatmak istedim. Tek forvet, iki forvet, forvetsiz bir şey ifade etmez, büyük takımlara karşı kendi oyunumuzu oynamalıydık. Çünkü onlar için bir şey fark etmeyecek. İkinci gol talihsiz oldu. Ben atak yapmayı seviyorum, oyuncularım da..."
"BİREYSEL HATALARIMIZ VARDI"
"Oyunun bazı aşamalarında gayet iyiydik. Bireysel hatalarımız çok vardı. Aslında bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bireysel hatalardan çok gol yedik. Ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar çok şey öğretir. Biz öğrenmek isteyen taraftayız. Test maçı olacak demiştim, güzel bir test oldu. Ligin tepesindeki en iyi takıma karşı oynadık. Bazı noktalarda iyiydik, bazı noktalarda ders çıkarmalıyız."
"HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ"
"Bugün aslında hakemi tebrik etmek lazım. İyi bir maç yönetti. İki takım da onun işini kolaylaştırdı. Arada kalacak bir pozisyon olmadı. Çok heyecanlı bir futbol izlettik herkese. Türkiye'de hakemden, kırmızı kartlardansa güzel futbol daha önemli.
Ballet'nin kırmızı kartı çok ağır, 3 maç çok ağır. Kocaelispor - Rizespor maçında benzer pozisyona sarı kart verdiler. Ballet öyle niyette olan bir oyuncu değil. Bugün özelinde ise hakem iyiydi."
"HIZ VE GÜÇ GALATASARAY'DA DAHA FAZLAYDI!"
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Karşılaşmayı değerlendiren Besnik Hasi, iki takım arasındaki fiziksel farklılığa dikkat çekti.
"Planımız maçın içinde kalmaktı. İkinci yarıda da maçın içinde kaldık. Orta sahayı kapatıp onları kenara yönlendirmeyi istiyorduk. Attıkları golleri geçişten attıkları gollerdi. İkinci, üçüncü golleri biz verdik. Üç golü kendimiz verdik. Çok basitçe goller yedik."
"TAKIMIM KARAKTER ORTAYA KOYDU!"
İkinci yarıda Galatasaray'ın fiziksel olarak düşeceğini düşündüklerini belirten Hasi, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarı yorulacaklarını ve zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Karakter koydu oyuncularım. Defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Maçın içerisinde kaldık evet, tehlikeler de yarattık. Hız ve güç ile açıklayabilirim bu maçı, onlarda bizden daha fazlaydı."
"TAKIM OLARAK BÜYÜMEYE İHTİYACIMIZ VAR!"
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti.
"Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var."
YIRA SOR VE BALLET AÇIKLAMASI!
Amed Sportif Faaliyetler'in hücum oyuncusu Yira Sor'un durumuna da değinen Hasi, futbolcunun henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi.
"Yira Sor, 2,5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık."
"ÇOK UCUZ GOLLER YEDİK!"
İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna hareketlilik kazandırdıklarını belirten Besnik Hasi, yenilen gollerin mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.
"İkinci yarıda değişiklikler olacağını, Galatasaray'ın düşeceğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz ikinci yarıda daha iyiydik. Değişiklikler ile hız kazandık. Maçın içinde kaldık."
"3 GOL ATIYORSUNUZ AMA 4 YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!"
İlk yarının sonunda yedikleri golün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi mahvetti. 3 gol atıyoruz, mutlu olursunuz ama 4 yerseniz kaybedersiniz. Çok ucuz goller yedik. Bir tanesi ortayla geldi, diğerleri üzerine dersler çıkarmamız gereken gollerdi."
BASIN TOPLANTISI
Besnik Hasi'nin basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray olsun veya herhangi başka bir takım olsun. Ligde ikinciyseniz, hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz, doğru ama 5 tane defans, 3 tane orta saha koyup sadece defans oynatmak bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Benim planım ikinci yarı içindi. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Yira Sor, 2.5 ay yoktu ve hazır değildi. Ballet yine yoktu. Orta sahayı kapatmak istedim. Tek forvet, iki forvet, forvetsiz bir şey ifade etmez, büyük takımlara karşı kendi oyunumuzu oynamalıydık. Çünkü onlar için bir şey fark etmeyecek. İkinci gol talihsiz oldu. Ben atak yapmayı seviyorum, oyuncularım da..."
"BİREYSEL HATALARIMIZ VARDI"
"Oyunun bazı aşamalarında gayet iyiydik. Bireysel hatalarımız çok vardı. Aslında bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bireysel hatalardan çok gol yedik. Ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar çok şey öğretir. Biz öğrenmek isteyen taraftayız. Test maçı olacak demiştim, güzel bir test oldu. Ligin tepesindeki en iyi takıma karşı oynadık. Bazı noktalarda iyiydik, bazı noktalarda ders çıkarmalıyız."
"HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ"
"Bugün aslında hakemi tebrik etmek lazım. İyi bir maç yönetti. İki takım da onun işini kolaylaştırdı. Arada kalacak bir pozisyon olmadı. Çok heyecanlı bir futbol izlettik herkese. Türkiye'de hakemden, kırmızı kartlardansa güzel futbol daha önemli.
Ballet'nin kırmızı kartı çok ağır, 3 maç çok ağır. Kocaelispor - Rizespor maçında benzer pozisyona sarı kart verdiler. Ballet öyle niyette olan bir oyuncu değil. Bugün özelinde ise hakem iyiydi."