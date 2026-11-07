Diego Simeone'den Barcelona için açıklama

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diego Simeone, "Savunmacılarımızı özellikle motive etmek gibi bir düşüncemiz yok; izlediğimiz yolda devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Arjantinli teknik adam, Barcelona'nın geçen yıldan farkı için gelen sorunun ardından, "Yüksek pres uyguluyorlar, sık sık topu geri kazanıyorlar ve atakların son aşamasında çok etkili oluyorlar. Geçen yıl Lewandowski daha statik, pozisyonel bir forvetti ve bazen Olmo sahneye çıkıyordu... Ama Raphinha'ya hiç benzemiyorlar. Sol kanatta da Gordon var... Raphinha gibi, sadece ceza sahasına bağlı olmayan bir oyuncuya karşı savunma yapmak çok daha zordur." yanıtını verdi.
La Liga'da 28 puanı bulunan Atletico Madrid, pazar günü sahasında 30 puanlı lider Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Arjantinli teknik adam, Barcelona'nın geçen yıldan farkı için gelen sorunun ardından, "Yüksek pres uyguluyorlar, sık sık topu geri kazanıyorlar ve atakların son aşamasında çok etkili oluyorlar. Geçen yıl Lewandowski daha statik, pozisyonel bir forvetti ve bazen Olmo sahneye çıkıyordu... Ama Raphinha'ya hiç benzemiyorlar. Sol kanatta da Gordon var... Raphinha gibi, sadece ceza sahasına bağlı olmayan bir oyuncuya karşı savunma yapmak çok daha zordur." yanıtını verdi.
La Liga'da 28 puanı bulunan Atletico Madrid, pazar günü sahasında 30 puanlı lider Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü