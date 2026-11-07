Tottenham'a Elland Road'da Leeds United freni!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leeds United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Elland Road Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Leeds United, 1-0'lık skorla kazandı.
Leeds United'a galibiyeti getiren golü dakika 79'da Noah Okafor kaydetti.
Leeds United, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Tottenham'ın 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. (3G, 1B)
Bu sonucun ardından Leeds United, puanını 14 yaptı. Tottenham ise 12 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Tottenham, Ipswich Town'u ağırlayacak. Leeds United, Chelsea deplasmanına gidecek.
Leeds United'a galibiyeti getiren golü dakika 79'da Noah Okafor kaydetti.
Leeds United, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Tottenham'ın 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. (3G, 1B)
Bu sonucun ardından Leeds United, puanını 14 yaptı. Tottenham ise 12 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Tottenham, Ipswich Town'u ağırlayacak. Leeds United, Chelsea deplasmanına gidecek.
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