Como'dan Nico Paz açıklaması: 'Yüzde yüz bizim oyuncumuz'

Como Sportif Direktörü Carlalberto Ludi, Nico Paz'ın geleceği ve Real Madrid'in geri satın alma hakkıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Nico Paz'ın bonservisi tamamen Como'ya mı ait, yoksa Real Madrid'in oyuncuyu geri satın alma hakkı devam ediyor mu?" İtalyan ekibinin transfer gündeminde sık sık karşılaşılan bu soruya, kulübün sportif direktörü Carlalberto Ludi yanıt verdi.
Radio Radio'ya açıklamalarda bulunan Ludi, Real Madrid'e dönüş haberleriyle ilgili şunları söyledi:
"Kendimi Como taraftarlarının yerine koyuyorum. Çünkü her kasım ve mart ayında, gazetecilerin spekülasyonlarından mı yoksa başka nedenlerden mi bilmiyorum ama Real Madrid'in bütün oyuncularını geri götüreceği haberleri ortaya çıkıyor. Bu yıl Jacobo Ramon'dan, önümüzdeki iki sezon için de Nico Paz'dan söz ediliyor."
"NICO PAZ YÜZDE 100 COMO'NUN OYUNCUSU"
Geçtiğimiz yaz yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi veren Ludi, sözlerine şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki geçen yaz iyi bir pazarlık yaptık. Nico Paz yüzde 100 Como'nun oyuncusu. Real Madrid ise doğal olarak transfer dönemi içerisinde belirli bir tarihe kadar geçerli olan geri satın alma hakkını elinde tuttu."
"BÖYLE BİR SATIŞ KULÜP İÇİN DE ÖNEMLİ OLUR"
Olası bir transferin Como açısından taşıdığı öneme değinen İtalyan futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir satış, her halükarda yaptığımız çalışmanın değerini ortaya koyar ve kulüp için de önemli olur. Bu yıllar boyunca her zaman yaptığımız gibi, Madrid ile aramızdaki harika ilişkilerin de katkısıyla, sezon içerisinde bu durumu nasıl yöneteceğimizi değerlendireceğiz."
"ŞİMDİLİK ONUN KEYFİNİ ÇIKARMALIYIZ"
Ludi, Arjantinli oyuncuya övgüde bulunarak açıklamalarını tamamladı:
"Şimdilik onun keyfini çıkarmalıyız. Çünkü gerçekten inanılmaz, çok özel bir oyuncu."
Radio Radio'ya açıklamalarda bulunan Ludi, Real Madrid'e dönüş haberleriyle ilgili şunları söyledi:
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"Kendimi Como taraftarlarının yerine koyuyorum. Çünkü her kasım ve mart ayında, gazetecilerin spekülasyonlarından mı yoksa başka nedenlerden mi bilmiyorum ama Real Madrid'in bütün oyuncularını geri götüreceği haberleri ortaya çıkıyor. Bu yıl Jacobo Ramon'dan, önümüzdeki iki sezon için de Nico Paz'dan söz ediliyor."
"NICO PAZ YÜZDE 100 COMO'NUN OYUNCUSU"
Geçtiğimiz yaz yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi veren Ludi, sözlerine şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki geçen yaz iyi bir pazarlık yaptık. Nico Paz yüzde 100 Como'nun oyuncusu. Real Madrid ise doğal olarak transfer dönemi içerisinde belirli bir tarihe kadar geçerli olan geri satın alma hakkını elinde tuttu."
"BÖYLE BİR SATIŞ KULÜP İÇİN DE ÖNEMLİ OLUR"
Olası bir transferin Como açısından taşıdığı öneme değinen İtalyan futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir satış, her halükarda yaptığımız çalışmanın değerini ortaya koyar ve kulüp için de önemli olur. Bu yıllar boyunca her zaman yaptığımız gibi, Madrid ile aramızdaki harika ilişkilerin de katkısıyla, sezon içerisinde bu durumu nasıl yöneteceğimizi değerlendireceğiz."
"ŞİMDİLİK ONUN KEYFİNİ ÇIKARMALIYIZ"
Ludi, Arjantinli oyuncuya övgüde bulunarak açıklamalarını tamamladı:
"Şimdilik onun keyfini çıkarmalıyız. Çünkü gerçekten inanılmaz, çok özel bir oyuncu."