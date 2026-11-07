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Fabio Cannavaro'dan Juventus açıklaması

Juventus'un eski oyuncusu Fabio Cannavaro, İtalyan ekibiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fabio Cannavaro'dan Juventus açıklaması
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Juventus'un eski oyuncusu Fabio Cannavaro, İtalyan ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus'un bu sezon gidişatını değerlendiren Cannavaro, İtalyan ekibinin son dönemde çok fazla teknik direktör ve sportif direktör değiştirdiğini ve bunun Juventus'un DNA'sına uygun olmadığını dile getirdi.

Cannavaro, "Son yıllarda kaç sportif direktör ve teknik direktör değiştirdiler? Çok fazla. Durumun zor olduğunu anlıyorum ama birini göreve getiriyorsanız, bırakın çalışsın. Özellikle de uzun süredir hiçbir şey kazanamamış bir kulüpte, ilk sorun belirtisinde her şeyi bir kenara atmayın." dedi.

Juventus'ta oynadığı yıllar için de konuşan Cannavaro, "Hepimiz kaptandık, hepimiz liderdik. Herkes, böylesine büyük bir kulübe geldiğinizde beraberliğin bir seçenek olmadığını, kazanmanız gerektiğini anlıyordu. Zaferi elde etmek için kendinizi 24 saat boyunca işinize adamalısınız." itirafında bulundu.



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